सिनेमाघरों में इन दिनों नई रिलीज और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रह है. इनमें बाहुबली द एपिक, द ताज स्टोरी से लेकर दिवाली रिलीज थामा और एक दीवाने की दिवानियत शामिल हैं. वहीं कांतारा चैप्टर 1 भी एक महीना पूरा होने के बाद भी इन फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है.चलिए यहां जानते हैं इनमें से किसने थर्सडे, 6 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा नोट छापे हैं.,

बाहुबली द एपिक ने थर्सडे को कितना किया कलेक्शन?

प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया स्टारर ‘बाहुबली: द एपिक’ इस सीरीज की दोनों इंस्टॉलमेंट का री-एडिट वर्जन है. ‘बाहुबली: द एपिक’ की भारत में शानदार शुरुआत हुई थी लेकिन फिर वीकडेज में इसकी कमाई में काफी गिरावट देखी गई. बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन यानी थर्सडे को 1 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इसकी सात दिनों की कुल कमाई 30.70 करोड़ रुपये हो गई है.

द ताज स्टोरी ने थर्सडे को कितना किया कलेक्शन?

परेश रावल की लेटेस्ट रिलीज़, द ताज स्टोरी को सिनेमाघरों मे रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो गया है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ़्ते में ठीक ठाक कमाई कर ली है. हालांकि रिलीज के सातवें दिन ये लाखों सिमट गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक द ताज स्टोरी ने थर्सडे को यानी 7वें दिन महज 58 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ इसकी 7 दिनों की कुल कमाई अब 10.58 करोड़ रुपये हो गई है.

मास जथारा ने थर्सडे को कितनी की कमाई?

रवि तेजा की लेटेस्ट फिल्म 'मास जथारा' बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है. फिल्म में श्री लीला ने भी अहम रोल प्ले किया है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने प्रीमियर शओ में 3.1 करोड़ रुपये और पहले दिन 4.2 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद दूसरे दिन इसने 3.15 करोड़, तीसरे दिन 1.2 करोड़, चौथे दिन 1.15 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 92 लाख रुपये कमाए थे. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबित मास जथारा ने रिलीज के छठे दिन यानी थर्सडे को 50 लाख रुपये कमाए हैं. जिसके बाद इसका 6 दिनों का कुल कलेक्शन 14.22 करोड़ रुपये हो गया है.

थामा ने तीसरे थर्सडे कितनी की कमाई

आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल की लेटेस्ट रिलीज हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा ने दो हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया. लेकिन अब तीसरे हफ्ते में इसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है. बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को 1 करोड़ कमाए हैं.इसी के साथ 'थामा' की 17 दिनों की कुल कमाई अब 126.95 करोड़ रुपये हो गई है.

एक दीवाने की दीवानियत ने तीसरे थर्सडे कितनी की कमाई?

एक दीवाने की दीवानियत हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. ये फिल्म ना केवल हिट हो चुकी है बल्कि मेकर्स को भी मालामाल कर चुकी है. दिलचस्प बात ये है किएक दीवाने की दीवानियत रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. इसी के साथ बता दें कि वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 17वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को इसने 1.15 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ इसकी भारत में 17 दिनों की कुल कमाई अब 71.35 करोड़ रुपये हो गई है.