कंगना रनौत ने काट लिए थे वीर दास के होंठ? कॉमेडियन ने खुद बताई सच्चाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकंगना रनौत ने काट लिए थे वीर दास के होंठ, कट बोलने के बाद भी नहीं रूकी एक्ट्रेस? कॉमेडियन ने खुद बताई सच्चाई

कंगना रनौत ने काट लिए थे वीर दास के होंठ, कट बोलने के बाद भी नहीं रूकी एक्ट्रेस? कॉमेडियन ने खुद बताई सच्चाई

Vir Das: हाल ही में सीनियर जर्नलिस्ट सिमी चंडोक ने दावा किया था कि एक किसिंग सीन के दौरान कंगना रनौत, वीर दास के साथ बहक गई थीं. इस पर अब चुप्पी तोड़ते हुए वीर ने सारी सच्चाई खुद बता दी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Jun 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड कलाकारों को लेकर आए दिन ऐसे दावे होते रहते हैं जिन पर एक पल के लिए तो विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है. इन दिनों एक चौंकाने वाला दावा मशहूर एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत को लेकर हो रहा है. हाल ही में खबर आई कि कंगना रनौत ने अपनी फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' में किसिंग सीन के दौरान एक्टर और कॉमेडियन वीर दास को घायल कर दिया था और वो कट बोलने के बाद भी नहीं रुकीं. अब सारी सच्चाई से खुद वीर दास ने पर्दा उठा दिया है.

किसिंग सीन में काट लिए थे वीर दास के होंठ?

बता दें कि वीर दास और कंगना रनौत को लेकर ये दावा हाल ही में सीनियर जर्नलिस्ट सिमी चंडोक ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर किया था. उन्होंने फिल्म रिवॉल्वर रानी की शूटिंग का जिक्र करते हुए बताया, 'जब कंगना 'रिवॉल्वर रानी' की शूटिंग कर रही थीं, तब शायद वीर दास उस मुश्किल वक्त को याद करके आज भी रो पड़ते होंगे जिससे वह गुजरे थे. सीन की डिमांड के मुताबिक कंगना को वीर को एक पैशनेट KISS करना था, लेकिन वह किरदार में इस कदर डूब गईं कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी नहीं रुकीं. इस चक्कर में उन्होंने बेचारे वीर दास के होंठ काट दिए और वहां से खून तक निकल आया था.'

कंगना रनौत ने काट लिए थे वीर दास के होंठ, कट बोलने के बाद भी नहीं रूकी एक्ट्रेस? कॉमेडियन ने खुद बताई सच्चाई

ये भी पढ़ें: कृति सेनन और कबीर बहिया का हो गया ब्रेकअप? मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखे रूमर्ड बॉयफ्रेंड, देखें फोटो

वीर बोले- ये मनगढंत कहानी है

इस मामले पर अब वीर दास ने सफाई देते हुए इसे पूरी तरह से गलत बताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'मैं साफ कर दूं कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक और मनगढ़ंत है. कंगना एक बहुत ही प्रोफेशनल कलाकार थीं और मैं अब भी मानता हूं कि वह सच में एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं. यह उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं.'

कंगना रनौत ने काट लिए थे वीर दास के होंठ, कट बोलने के बाद भी नहीं रूकी एक्ट्रेस? कॉमेडियन ने खुद बताई सच्चाई

कंगना ने भी दिया रिएक्शन

वीर दास की पोस्ट पर कंगना रनौत ने भी अपना रिएक्शन दिया है. एक्ट्रेस ने वीर को धन्यवाद देते हुए लिखा, 'धन्यवाद वीर, पर वो कौन है? छी, लगता है कोई अजीब औरत अपनी सेक्स फैंटेसी पूरी करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही है. मैं तुम्हारा खून पी रही हूं और तुम सदमे में हो और एक दशक बाद भी रो रहे हो. कितना अजीब है.'

कौन हैं वीर दास?

बता दें कि वीर दास एक्टर और स्टैंडअप कॉमेडियन हैं. जबकि उनकी पहचान एक संगीतकार के रूप में भी हैं. साल 2023 में वो अपने नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल 'वीर दास: लैंडिंग' के लिए 'बेस्ट कॉमेडी सीरीज' का इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड भी जीत चुके हैं. उन्होंने रिवॉल्वर रानी के अलावा बदमाश कंपनी, डेल्ही बेली और गो गोवा गॉन जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

ये भी पढ़ें: के. भाग्यराज के निधन पर इमोशनल हुए धनुष, शांतनु भाग्यराज को संभालते आए नजर, वीडियो वायरल

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Vir Das
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कंगना रनौत ने काट लिए थे वीर दास के होंठ, कट बोलने के बाद भी नहीं रूकी एक्ट्रेस? कॉमेडियन ने खुद बताई सच्चाई
कंगना रनौत ने काट लिए थे वीर दास के होंठ? कॉमेडियन ने खुद बताई सच्चाई
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: संडे को 'वेलकम टू द जंगल' ने मचाई तबाही, 'कॉकटेल 2' और मां इंति बंगारम ने किया हैरान, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
संडे को 'वेलकम टू द जंगल' ने मचाई तबाही, 'कॉकटेल 2' ने भी किया हैरान, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Welcome 3 vs Cocktail 2 Box Office: 'वेलकम टू द जंगल' ने वीकेंड पर की बंपर कमाई, 'कॉकटेल 2' भी नहीं थमी, जानें संडे कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' ने वीकेंड पर की बंपर कमाई, 'कॉकटेल 2' भी नहीं थमी, जानें संडे कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mahua Moitra On Modi: 500 करोड़ की ग्रांट, 1250 करोड़ क्रेडिट के बाद PM मोदी को मिला गलत अवॉर्ड! महुआ मोइत्रा ने क्यों कहा ये?
500 करोड़ की ग्रांट, 1250 करोड़ क्रेडिट के बाद PM मोदी को मिला गलत अवॉर्ड! महुआ मोइत्रा ने क्यों कहा ये?
महाराष्ट्र
AI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज
AI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज
विश्व
US-Iran Deal: अमेरिका-ईरान के बीच 1 लाइन बनी जंग की वजह, क्या है MoU का आर्टिकल-5? जानिए पूरा मामला
US-Iran Deal: अमेरिका-ईरान के बीच 1 लाइन बनी जंग की वजह, क्या है MoU का आर्टिकल-5? जानिए पूरा मामला
क्रिकेट
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
रीजनल सिनेमा
Tumbadchi Manjula BO Collection Day 24: बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के आगे ये मूवी चुुपचाप हो गई सुपरहिट, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
इस मराठी फिल्म ने चुपचाप कर दिया कमाल, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
बिहार
राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?
राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?
एग्रीकल्चर
क्या एमपी-यूपी के किसान भी कर सकते हैं चाय की खेती? शुरुआत करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
क्या एमपी-यूपी के किसान भी कर सकते हैं चाय की खेती? शुरुआत करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ट्रैवल
Passport Fee Hike: टूरिस्ट्स को झटका! पासपोर्ट बनवाना अब महंगा, किस रूट पर जाने के लिए कितना करना होगा खर्च?
टूरिस्ट्स को झटका! पासपोर्ट बनवाना अब महंगा, किस रूट पर जाने के लिए कितना करना होगा खर्च?
ABP NEWS
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
ABP NEWS
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
ABP NEWS
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
ABP NEWS
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
Embed widget