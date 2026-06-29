कंगना रनौत ने काट लिए थे वीर दास के होंठ? कॉमेडियन ने खुद बताई सच्चाई

बॉलीवुड कलाकारों को लेकर आए दिन ऐसे दावे होते रहते हैं जिन पर एक पल के लिए तो विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है. इन दिनों एक चौंकाने वाला दावा मशहूर एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत को लेकर हो रहा है. हाल ही में खबर आई कि कंगना रनौत ने अपनी फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' में किसिंग सीन के दौरान एक्टर और कॉमेडियन वीर दास को घायल कर दिया था और वो कट बोलने के बाद भी नहीं रुकीं. अब सारी सच्चाई से खुद वीर दास ने पर्दा उठा दिया है.

किसिंग सीन में काट लिए थे वीर दास के होंठ?

बता दें कि वीर दास और कंगना रनौत को लेकर ये दावा हाल ही में सीनियर जर्नलिस्ट सिमी चंडोक ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर किया था. उन्होंने फिल्म रिवॉल्वर रानी की शूटिंग का जिक्र करते हुए बताया, 'जब कंगना 'रिवॉल्वर रानी' की शूटिंग कर रही थीं, तब शायद वीर दास उस मुश्किल वक्त को याद करके आज भी रो पड़ते होंगे जिससे वह गुजरे थे. सीन की डिमांड के मुताबिक कंगना को वीर को एक पैशनेट KISS करना था, लेकिन वह किरदार में इस कदर डूब गईं कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी नहीं रुकीं. इस चक्कर में उन्होंने बेचारे वीर दास के होंठ काट दिए और वहां से खून तक निकल आया था.'

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वीर बोले- ये मनगढंत कहानी है

इस मामले पर अब वीर दास ने सफाई देते हुए इसे पूरी तरह से गलत बताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'मैं साफ कर दूं कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक और मनगढ़ंत है. कंगना एक बहुत ही प्रोफेशनल कलाकार थीं और मैं अब भी मानता हूं कि वह सच में एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं. यह उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं.'

कंगना ने भी दिया रिएक्शन

वीर दास की पोस्ट पर कंगना रनौत ने भी अपना रिएक्शन दिया है. एक्ट्रेस ने वीर को धन्यवाद देते हुए लिखा, 'धन्यवाद वीर, पर वो कौन है? छी, लगता है कोई अजीब औरत अपनी सेक्स फैंटेसी पूरी करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही है. मैं तुम्हारा खून पी रही हूं और तुम सदमे में हो और एक दशक बाद भी रो रहे हो. कितना अजीब है.'

Thanks Vir but who is she ? Ewww seems like some weirdo using us to satisfy her demonic sex fantasies, I am eating your blood and you are traumatised and crying even today after a decade.

How random 😂 https://t.co/UhhBxA1Gk8 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) June 28, 2026

कौन हैं वीर दास?

बता दें कि वीर दास एक्टर और स्टैंडअप कॉमेडियन हैं. जबकि उनकी पहचान एक संगीतकार के रूप में भी हैं. साल 2023 में वो अपने नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल 'वीर दास: लैंडिंग' के लिए 'बेस्ट कॉमेडी सीरीज' का इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड भी जीत चुके हैं. उन्होंने रिवॉल्वर रानी के अलावा बदमाश कंपनी, डेल्ही बेली और गो गोवा गॉन जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

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