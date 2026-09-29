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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गालियां और मार मिली...फिर भी चुप रहा', शहजाद पूनावाला पर हमले के बाद टीम का इमोशनल पोस्ट

'गालियां और मार मिली...फिर भी चुप रहा', शहजाद पूनावाला पर हमले के बाद टीम का इमोशनल पोस्ट

बचपन में पिता का साथ छूटा, भाई से रिश्ते ठीक नहीं. रियलिटी शो में मारपीट के बाद शहजाद पूनावाला की टीम ने इमोशनल पोस्ट किया है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 29 Sep 2026 10:39 AM (IST)
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रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में शहजाद पूनावाल पर हमले के बाद उनकी टीम ने इमोशनल पोस्ट किया है. टीम ने लिखा है कि लोग चाहें कुछ भी कर लें वो शहजाद के हौंसले को नहीं तोड़ सकते.  

टीम से इंस्टाग्राम पर किए पोस्ट में लिखा है, 'बचपन में ही शहजाद के सिर से पिता का साया उठ गया था. माँ की उम्र बढ़ रही है, और वैचारिक मतभेदों के चलते भाई के साथ रिश्ते भी सहज नहीं हैं. वे इस शो में सिर्फ खेलने, मेहनत करने और अपनी रोजी-रोटी कमाने आए थे, लेकिन इसके बावजूद आपने उन्हें गालियां दीं और पीछे से कायराना शारीरिक हमला कर दिया.   यहां तक कि जब आपने उन्हें अपनी बातों से भड़काने की कोशिश की, तब भी शहजाद ने समझदारी से जवाब दिया और सभी को सम्मान दिया.'

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पोस्ट में आगे लिखा है-  यह बात शहजाद से ज्यादा आपके असली चेहरे को बयां करती है.   जनता सब देख रही है. आप उन्हें गाली दे सकते हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर सकते हैं या उन्हें गिरा सकते हैं, लेकिन आप उनके हौसले को नहीं तोड़ सकते. वे हर दिन पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उठेंगे.  इस अपार प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद. जय हिंद!

 

 

 

 
 
 
 
 
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बात मारपीट तक कैसे पहुंची?

इस शो में रूलर बनने को लेकर झगड़ा हुआ. उसके बाद सिवेत तोमर जो पहले शहजाद पूनावाला से दोस्ती की कोशिश कर रहे थे, वो मारपीट पर उतर आए. घरवालों ने शहजाद को बचा लिया और सिवेत को शो से बाहर कर दिया गया.


गालियां और मार मिली...फिर भी चुप रहा', शहजाद पूनावाला पर हमले के बाद टीम का इमोशनल पोस्ट

इसके बाद ही टीम ने पूरे मामले पर सफाई दी है.

कहां देख सकते हैं ये शो

इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो और  MX player एप पर देख सकते हैं. 

इस शो में शहजाद पूनावाला के अलावा स्वरा भास्कर, मनीष कश्यप, गौतम गुलाटी, प्रियंका चाहर चौधरी सहित कुल 15 कंटेंस्टेंट हैं. 

आप इस शो को हर रोज दोपहर 12 बजे स्ट्रीम कर सकते हैं. 

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 29 Sep 2026 10:21 AM (IST)
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