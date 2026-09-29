'गालियां और मार मिली...फिर भी चुप रहा', शहजाद पूनावाला पर हमले के बाद टीम का इमोशनल पोस्ट
बचपन में पिता का साथ छूटा, भाई से रिश्ते ठीक नहीं. रियलिटी शो में मारपीट के बाद शहजाद पूनावाला की टीम ने इमोशनल पोस्ट किया है.
रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में शहजाद पूनावाल पर हमले के बाद उनकी टीम ने इमोशनल पोस्ट किया है. टीम ने लिखा है कि लोग चाहें कुछ भी कर लें वो शहजाद के हौंसले को नहीं तोड़ सकते.
टीम से इंस्टाग्राम पर किए पोस्ट में लिखा है, 'बचपन में ही शहजाद के सिर से पिता का साया उठ गया था. माँ की उम्र बढ़ रही है, और वैचारिक मतभेदों के चलते भाई के साथ रिश्ते भी सहज नहीं हैं. वे इस शो में सिर्फ खेलने, मेहनत करने और अपनी रोजी-रोटी कमाने आए थे, लेकिन इसके बावजूद आपने उन्हें गालियां दीं और पीछे से कायराना शारीरिक हमला कर दिया. यहां तक कि जब आपने उन्हें अपनी बातों से भड़काने की कोशिश की, तब भी शहजाद ने समझदारी से जवाब दिया और सभी को सम्मान दिया.'
पोस्ट में आगे लिखा है- यह बात शहजाद से ज्यादा आपके असली चेहरे को बयां करती है. जनता सब देख रही है. आप उन्हें गाली दे सकते हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर सकते हैं या उन्हें गिरा सकते हैं, लेकिन आप उनके हौसले को नहीं तोड़ सकते. वे हर दिन पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उठेंगे. इस अपार प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद. जय हिंद!
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बात मारपीट तक कैसे पहुंची?
इस शो में रूलर बनने को लेकर झगड़ा हुआ. उसके बाद सिवेत तोमर जो पहले शहजाद पूनावाला से दोस्ती की कोशिश कर रहे थे, वो मारपीट पर उतर आए. घरवालों ने शहजाद को बचा लिया और सिवेत को शो से बाहर कर दिया गया.
इसके बाद ही टीम ने पूरे मामले पर सफाई दी है.
कहां देख सकते हैं ये शो
इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो और MX player एप पर देख सकते हैं.
इस शो में शहजाद पूनावाला के अलावा स्वरा भास्कर, मनीष कश्यप, गौतम गुलाटी, प्रियंका चाहर चौधरी सहित कुल 15 कंटेंस्टेंट हैं.
आप इस शो को हर रोज दोपहर 12 बजे स्ट्रीम कर सकते हैं.