सिनेमाघरों में 13 फरवरी को बड़ा क्लैश हो रहा है. दरअसल इस शुक्रवार को बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और रीजनल टाइटल वाली कई नई फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है. दिलचस्प बात ये है कि वैलेंटाइन वीक अपने पीक पर है, ऐसे में शाहिद कपूर की ओ रोमियो जैसी कुछ हाई-इंटेंसिटी रोमांटिक ड्रामा मूवी डेट का माहौल बनाएगी. चलिए यहां 13 फरवरी, शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हो रही सभी फिल्मों की लिस्ट जान लेते हैं.

ओ रोमियो

शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म ‘ओ रोमियो’ 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. जैसा कि टाइटल से पता चलता है, यह फिल्म दर्द और हिंसा से भरी एक डार्क और इंटेंस लव स्टोरी है. इसमें शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी फीमेल लीड रोल में हैं. इनके अलावा तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, दिशा पाटनी, अविनाश तिवारी और फरीदा जलाल भी फिल्म में अहम रोल में दिखेंगे.

तू या मैं

बिजॉय नांबियार की एडवेंचर रोमांटिक थ्रिलर, ‘तू या मैं’, प्यार और सर्वाइवल की एक दिलचस्प कहानी है. फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव ने लीड रोल प्ले किया है और इसे कलर येलो और भानुशाली स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म भी 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

यह दिल आशिकाना (री-रिलीज़)

2002 की रोमांटिक थ्रिलर यह दिल आशिकाना 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में वापस आ रही है, जो वैलेंटाइन डे वीकेंड के साथ अच्छी तरह से मैच कर रही है.

'YEH DIL AASHIQANAA' TO *RE-RELEASE* IN THEATRES ON VALENTINE'S DAY 2026 – RE-RELEASE TRAILER UNVEILED... True Entertainment P Ltd will re-release #YehDilAashiqanaa in theatres on 13 Feb 2026 [#ValentineDay].



🔗: https://t.co/lKEMyNBUdJ



Originally released in 2002, the film… pic.twitter.com/pacTDJJgRM — taran adarsh (@taran_adarsh) January 30, 2026

वुथरिंग हाइट्स

वुथरिंग हाइट्स में मार्गोट रॉबी और जैकब एलोर्डी ने लीड रोल प्ले किया है और इसे एमरॉल्ड फेनेल ने निर्देशित किया है. वॉर्नर ब्रदर्स की ये रोमांटिक ड्रामा भी वैलेंटाइन डे से पहले यानी 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

'पुन्हा एकदा साडे मडे तीन

मराठी कॉमेडी-ड्रामा 'पुन्हा एकदा साडे मडे तीन' 13 फरवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हो रही है. अंकुश चौधरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अशोक सराफ, मकरंद अनसपुरे, भरत जाधव और सिद्धार्थ जाधव लीड रोल में हैं. ये फिल्म पहले 30 जनवरी, 2026 को रिलीज होनी थी लेकिन फिर इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी.

स्वीटी नॉटी क्रेज़ी

राजशेखर जी के डायरेक्शन में बनी स्वीटी नॉटी क्रेज़ी एक तमिल-तेलुगु एडल्ट रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें त्रिगुन ए, श्रीजिता घोष और इनिया ने एक्टिंग की है. कॉलेज स्टूडेंट शिवा तीन रोमांटिक रिश्तों में उलझा रहता है, जिससे मज़ेदार और इमोशनल टकराव होते हैं. एस. एन. अरुणगिरी का म्यूज़िक और ज़बरदस्त सिनेमैटोग्राफी यूथ ह्यूमर और मॉडर्न लव डिलेमा को हाईलाइट करती है.ये फिल्म भी इस शुक्रवार को यानी4 13 फरवरी को रिलीज हो रही है.

ए ब्यूटीफुल ब्रेकअप

कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित, एक कपल का आखिरी, फ्रेंडली ब्रेकअप गेटअवे तब एक परेशान करने वाला मोड़ ले लेता है जब वे अनजाने में एक सुनसान जगह में अनदेखी ताकतों को जगा देते हैं. पुरानी यादें, पछतावे, ईगो और बिना जवाब वाले सवाल सतह पर आ जाते हैं, जिससे उनके लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या असली है और क्या नहीं. ये फिल्म भी 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

फंकी

विश्वक सेन, कयादू लोहार और वीटीवी गणेश स्टारिंग यह फिल्म एक हंसी-मजाक वाली फैमिली एंटरटेनर है. ये फिल्म भी 13 फरवरी को रिलीज हो रही है.

कपल फ्रेंडली

फिल्म में संतोष सोभन, मनदा वाराणसी और योगी बाबू हैं, और यह चेन्नई के एक इंटीरियर डिज़ाइनर के बारे में है जो अपने करियर में मुश्किलों का सामना कर रहा है. हालांकि, बाइक पूलिंग के एक अचानक अनुभव से एक लव स्टोरी शुरू होती है, यह फिल्म 14 फरवरी को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है.

सीता पायनम

ऐश्वर्या अर्जुन, निरंजन और ध्रुव सरजा स्टारिंग इस फिल्म में एक शेफ, सीता की कहानी है, जो एक एक्सीडेंट में बच जाती है. शुक्रिया अदा करने के लिए, वह अपने बचाने वालों को धन्यवाद देती है और अचानक एक अजनबी, अभिषेक का पीछा करती है, जो एक राज़ छिपा रहा है, ये फिल्म भी 14 फरवरी को रिलीज़ होगी.