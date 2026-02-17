Theatre Release This Week: ‘दो दीवाने शहर में’ से ‘अस्सी’ तक, इस हफ्ते थिएटर में धमाका करने आ रहीं ये 8 धांसू फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
फरवरी महीने का तीसरा हफ्ता सिनेमालवर्स के लिए एंटरटनेमेंट की तगड़ी डोज लेकर आया है. दरअसल इस वीक थिएटर में दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी और दिलचस्प कोर्टरूम ड्रामा से लेकर मजेदार रीजनल मूवीज और हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर तक कई नई फिल्में रिलीज हो रही हैं. ऐसे में अगर आप इस वीकेंड मूवी देखने जा रहे हैं, तो आपके पास सिलेक्ट करने के लिए काफी ऑपश्न मौजूद रहने वाले हैं.चलिए यहां 16 से 22 फरवरी के बीच थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं.
दो दीवाने शहर में
‘दो दीवाने शहर में’ में सिद्धांतु चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर एक साथ नजर आएगी. ये रोमांटिक ड्रामा 20 फरवरी को थिएटर में रिलीज़ हो रही है. रवि उदयवार द्वारा डायरेक्टेड और संजय लीला भंसाली द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म मुंबई के दो अजीब मिलेनियल्स को दिखाएगी, जो खुद को एक्सेप्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हुए प्यार पाते हैं. लीड जोड़ी के अलावा, फिल्म में इला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, विराज गहलानी और संदीपा धर भी हैं.
अस्सी
तापसी पन्नू एक और ज़बरदस्त ड्रामा के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं. ये फिल्म 20 फरवरी को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है. ये एक जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा है जिसकी कहानी एक बहादुर वकील के इर्द-गिर्द घूमकी है जो कोर्ट में ताकतवर और खतरनाक लोगों का सामना करता है. फिल्म में न्याय, हिम्मत और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जैसे मुद्दों को दिखाया जाएगा. तापसी के अलावा, फिल्म में मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, रेवती, मोहम्मद जीशान अय्यूब, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा भी अहम रोल में हैं.
हाऊ टू मेक ए किलिंग
जॉन पैटन फोर्ड की लिखी और डायरेक्ट की हुई यह फिल्म, रॉबर्ट हैमर और जॉन डाइटन की 1949 की ब्रिटिश फिल्म काइंड हार्ट्स एंड कोरोनेट्स से थोड़ी-बहुत इंस्पायर्ड है. यह फिल्म बेकेट रेडफेलो नाम के एक वर्किंग क्लास आदमी की कहानी है, जिसे बचपन में उसके अमीर परिवार ने रिजेक्ट कर दिया था. बड़ा होने पर, वह परिवार के कई सदस्यों से डील करने में फंस जाता है, जो उसकी विरासत हड़पने की कोशिश कर रहे हैं. ग्लेन पॉवेल, मार्गरेट क्वाली, एड हैरिस, टॉफर ग्रेस, जेसिका हेनविक और बिल कैंप कास्ट मेंबर्स में से हैं. ये फिल्म 20 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है.
गोट
टायरी डिलिहे की डायरेक्ट की हुई यह फिल्म विल हैरिस नाम के एक गोट की कहानी है, जो इंसानों की तरह बात और काम कर सकता है, और जो रोअरबॉल नाम के बास्केटबॉल जैसे गेम का अब तक का सबसे अच्छा प्लेयर बनने का सपना देखता है. इसमें कैलेब मैकलॉघलिन, गैब्रिएल यूनियन, एरॉन पियरे, निकोला कफ़लान, डेविड हार्बर, जेनिफर लुईस, पैटन ओसवाल्ट और जेनिफर हडसन जैसे कलाकार शामिल हैं. आप इसे 20 फरवरी से थिएटर में देख सकते हैं.
हे बलवंत
यह तेलुगु कॉमेडी-ड्रामा एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे अचानक एक अजीब फैमिली बिज़नेस विरासत में मिलता है. जो ज़िंदगी नॉर्मल लगती है, वह जल्द ही कन्फ्यूजन और अफरा-तफरी में बदल जाती है, जिससे वह प्यार, झूठ और फैमिली की जिम्मेदारियों के बीच फंस जाता है. गोपी अटचारा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 20 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, जिसमें वी.के. नरेश, वेनेला किशोर और सुहास हैं.
अल्फा: मेन लव वेंजेंस
विजय नागेंद्र के डायरेक्शन में बनी यह कन्नड़ सस्पेंस थ्रिलर अर्जुन नाम के एक लड़के की कहानी है जो अपने पिता की बहुत तारीफ करता है, जो उसे IPS ऑफिसर बनते देखने का सपना देखते हैं. चीजें तब एक डार्क और हिंसक मोड़ ले लेती हैं जब तीन किराए के हत्यारों को करोड़ों के ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेजा जाता है, और उनका सामना अर्जुन से होता है. अच्युत कुमार, अविनाश और मानसी सुधीर इस फिल्म में हैं. ये मूवी भी 20 फरवरी को रिलीज़ हो रही है.
त्रिशंकु
त्रिशंकु कार्तिक, नक्षत्र और तीन अन्य लोगों की कहानी है जो एक बस एक्सीडेंट के बाद घने जंगल में पहुंच जाते हैं. उस अनजान जंगल में, परेशान करने वाली घटनाएं बताती हैं कि कोई अनदेखी ताकत उनकी किस्मत को कंट्रोल कर रही है.जब वे भागने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी यह मुश्किल JB के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जो इंसानी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है. इस साइंस फाई ड्रामा को श्री कृष्ण गोरले ने निर्देशित किया है. फिल्म में अमन प्रीत सिंह, प्राची तेहलान, सुमन, रश्मि गौतम, महेश अचंता, राजशेखर अनिंगी अहम भूमिकाओं में हैं. ये तेलुगु फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
नवाब कैफे
नवाब कैफे एक चाय बेचने वाले की कहानी है जिसका साधारण रूटीन तब बदल जाता है जब एम्बिशन उसे उसकी जानी-पहचानी दुनिया से बाहर धकेल देती है. जैसे-जैसे नए मौके नए खतरे लाते हैं, उसका ज़िंदा रहना जल्दी लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है, और जैसे-जैसे सफलता पास आती है, अपनी ईमानदारी बनाए रखना और मुश्किल होता जाता है. इस कॉमेडी ड्रामा को प्रमोद हर्ष ने निर्देशित किया है. फिल्म में शिवा कंदुकुरी, राजीव कनकला, तेजू अश्विनी, चैतन्य, राज कुमार कासिरेड्डी और वडलमणि श्रीनिवास ने अहम रोल निभाया है. ये तेलुुगु फिल्म भी 20 फरवरी को सिनेमाघरों में आएगी,
