हॉरर-रोमांस और एक्शन का मिलेगा फुल पैकेज, 15 दिनों में थिएटर में रिलीज होंगी 11 धांसू फिल्में

अक्तूबर 2026 के 15 दिन बीत चुके हैं. इन 15 दिनों में 'दृश्यम 3' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों को रिलीज किया गया. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार और रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया. वहीं, बाकी के 15 दिन भी कोई कम नहीं हैं. दशहरा 2026 पर ढेरों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आ रही हैं. वहीं, 16 से 30 अक्तूबर के बीच 11 धांसू फिल्में थिएटर में दस्तक देने वाली हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं उन फिल्मों के बारे में...

नई नवेली

16 अक्टूबर

यामी गौतम की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' काफी चर्चा में बनी हुई है. इसे 16 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसके जरिए यामी का पहली बार 'चुड़ैल भाभी' का अवतार देखने के लिए मिलने वाला है. यामी की इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया है. वहीं, फिल्म की रिलीज का भी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

रणबाली

16 अक्टूबर

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी शादी के बाद पहली बार स्क्रीन पर साथ में नजर आने वाली है. दोनों फिल्म 'रणबाली' को लेकर चर्चा में हैं. इसे 16 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें औपनिवेशिक शासन के दौरान 1876-1878 की कहानी देखने के लिए मिलेगी. इसमें विजय जांबाज योद्धा और रश्मिका उनकी पत्नी जयम्मा के रोल में हैं.

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प्रहार

16 अक्टूबर

26/11 आतंकी हमले पर आधारित फिल्म 'प्रहार' भी सिनेमाघरों में 16 अक्तूबर को रिलीज हो रही है, जिसमें कसाब को फांसी दिलाने के लिए कोर्ट में की गई दलीलों को दिखाया जाएगा. इसमें वकील उज्जवल निकम की कहानी देखने के लिए मिलेगी, जिन्होंने आतंकी कसाब को फांसी दिलाने में अहम रोल प्ले किया था. फिल्म में राजकुमार राव और उनके साथ एक्ट्रेस वामिका गब्बी लीड रोल में हैं.

मैं ना रहा मेरा

थिएटर रिलीज- 23 अक्तूबर

रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'मैं ना रहा मेरा' को 23 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें अध्ययन सुमन और दिविता राय लीड रोल में होंगे. इसमें एक ऐसे नौजवान की कहानी को दिखाया गया है, जो रोमांस को 1990 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की तरह देखता है. राज नाम के इस शख्स को सिमरन नाम की लड़की से प्यार हो जाता है लेकिन ये अधूरा रह जाता है.

पहला प्यार दूसरी बार

23 अक्तूबर

वहीं, अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्में पसंद हैं तो आप 23 अक्तूबर को फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार' देख सकते हैं, जिसे थिएटर में रिलीज किया जाएगा. इसमें अलीशा चोपड़ा, स्पर्श वालिया, साक्षी वैद्य जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें 6 दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है. इसमें मॉर्डन रिलेशनशिप का एंगल भी देखने के लिए मिलता है.

काली खेती

23 अक्तूबर

इसके साथ ही थिएटर में भी हॉरर का तड़का लगने वाला है और ये तड़का जैकी श्रॉफ के साथ ही शरद केलकर, नेहा सरगम जैसे कलाकार लगाने आ रहे हैं. इनकी हॉरर थ्रिलर फिल्म 'काली खेती' सिनेमाघरों में 23 अक्तूबर को आ रही है. इसकी कहानी भारत के ग्रामीण परिवेश पर आधारित है.

तू है मेरी किरण

23 अक्तूबर

जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा शादी के बाद पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. उनकी फिल्म 'तू है मेरी किरण' 23 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ये एक सुपर नेचुरल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है. इसमें किरण नाम की आत्मविश्वासी और बेफिक्र महिला की कहानी देखने के लिए मिलती है.

उड़ता तीर

23 अक्तूबर

इस लिस्ट में कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' का नाम भी शामिल है, जिसके जरिए पहली बार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जोड़ी नजर आने वाली है. ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें बिलाल नाम के एक कुशल अधिकारी की कहानी है. वो एक सीक्रेट मिशन पर जाता है. लेकिन अपनी याददाश्त खो बैठता है, जिसके बाद वो खुद को कट्टर भारतीय अधिकारी मान बैठता है.

इरंडु वानम

23 अक्तूबर

'इरंडु वानम' एक तमिल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है. इसमें विष्णु विशाल और ममिता बैजू ने लीड रोल प्ले किया है. इसमें एक महिला की कहानी को दिखाया गया है, जो आदर्शवादी महिला होती है. उसकी जिंदगी तब बदल जाती है उसकी मुलाकात बेफिक्र युवक से होती है.

इटलु अर्जुन

30 अक्तूबर

वहीं, रोमांस के साथ ही एक्शन का महा-पैक लेकर आ रही फिल्म 'इटलु अर्जुन' 30 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा तेलुगु फिल्म है. इसमें अर्जुन की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो बोल नहीं सकता है. उसे अपनी पड़ोसन कीर्ति से प्यार हो जाता है. फिर कहानी में नया ट्विस्ट आता है.

इमो इमो इडी

30 अक्तूबर

साउथ फिल्म 'इमो इमो इडी' 30 अक्तूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है, जिसमें अभय नाम के लड़के की कहानी को दिखाया गया है. वो पारिवारिक दबावों और कमिटमेंट के बीच उलझा हुआ होता है. उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी मुलाकात अपूर्वा से होती है. फिल्म में रोशन मेका और प्रीति मुकुंदन ने अहम रोल प्ले किया है. ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है.