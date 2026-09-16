सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द व्वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' काफी चर्चा में है. फिल्म का जोरों-शोरों से प्रमोशन हो रहा है. अब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. सिद्धार्थ की इस फिल्म के ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. ट्रेलर शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने लिखा- जब विश्वास लोक-साहित्य से मिलता है तो एक ऐसी कहानी जो सबसे अलग है, जीवित हो उठती है. आइए जानते हैं कैसा है ट्रेलर.

कैसा है 'द व्वान' का ट्रेलर?

ट्रेलर की शुरुआत वन की काली शक्तियों और रहस्यों के बारे में बताने से होती है. बताया गया कि इस वन में अगर कोई रात में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती है. इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की एंट्री होती है और वो वन से जुड़ी उन कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं. आगे कहानी में दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ और तमन्ना छठ पूजा के लिए अपने गांव जाते हैं. इसके बाद दिखाया जाता है कि गांव के विकास के लिए वन काटना पड़ेगा. हालांकि, गांव के लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं. इसके बाद कहानी में कई ट्विस्ट देखने को मिलते हैं. ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है और कहानी में दिलचस्पी पैदा करता है.

तमन्ना और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री भी कमाल है. सिद्धार्थ के कैरेक्टर में कई लेयर दिखती हैं. ट्रेलर में शानदार वीएफएक्स देखने को मिलते हैं.

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यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

ट्रेलर फैंस में एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है. यूजर्स ट्रेलर की काफी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- द व्वान ट्रेलर जबरदस्त है. एक्साइटमेंट बढ़ गई है. सिद्धार्थ आपको बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा- हम व्वान की दुनिया में एंटर करने के लिए एक्साइटेड हैं. दूसरे यूजर ने लिखा- द व्वान ट्रेलर की हर एक चीज जबरदस्त है. रोंगटे खड़े हो गए. शानदार सिनेमा. एक यूजर ने लिखा- लास्ट सीक्वेंस फायर है. 25 सितंबर को फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हैं. ट्रेलर देख रोंगटे खड़े हो गए. एक यूजर ने लिखा- ट्रेलर लूप में देख रहा हूं. क्या शानदार ट्रेलर है. अब फिल्म देखने का इंतजार कर रहा हूं.









कब रिलीज होगी 'व्वान'?

फिल्म 25 सितंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म को दीपक कुमार और अरुनाभ कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 45 मिनट है. फिल्म हिंदी में रिलीज होगी और फिल्म का जॉनर एडवेंचर थ्रिलर मिस्ट्री है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, अनूप सोनी, सुनील ग्रोवर, श्वेता त्रिपाठी, मनीष पॉल जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को शोभा कपूर, एकता कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने प्रोड्यूस किया है. अब देखना होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.