सिद्धार्थ मल्होत्रा या तमन्ना भाटिया, कौन है ज्यादा अमीर? जानें- दोनों की नेटवर्थ

बॉलीवुड के हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया नजर आएंगी. दोनों पहली बार साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया में से कौन ज्यादा अमीर है और दोनों की नेटवर्थ कितनी है.

ऐसा रहा सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर

सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी. इसके बाद उन्होंने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने 'हंसी तो फंसी', 'एक विलेन', 'कपूर एंड संस', 'इत्तेफाक', 'शेरशाह' और 'मिशन मजनू' जैसी फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों ने उनके करियर को नई पहचान दी. अपनी फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करोड़ों की संपत्ति बनाई है.

कितनी है सिद्धार्थ मल्होत्रा की नेटवर्थ?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धार्थ मल्होत्रा की कुल नेटवर्थ करीब 105 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया फिल्में और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं. सिद्धार्थ एक फिल्म के लिए करीब 15 से 20 करोड़ रुपये फीस लेते हैं. वहीं, ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो करीब 60 लाख से 1 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. सिद्धार्थ के पास मुंबई के बांद्रा में समुद्र के सामने एक आलीशान अपार्टमेंट भी है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं. इस घर की कीमत करोड़ों में है. इसके अलावा उनके लग्जरी कार कलेक्शन में लैंड रोवर रेंज रोवर वोग और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां शामिल हैं. उनके पास हार्ले-डेविडसन बाइक भी है.

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ऐसा रहा तमन्ना भाटिया का करियर

अब बात करते हैं तमन्ना भाटिया की. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2005 में हिंदी फिल्म 'चांद सा रोशन चेहरा' से की थी. इसके बाद उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया और साउथ इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई. तमन्ना ने '100% लव', 'राचा', 'तड़ाखा' और 'बाहुबली: द बिगिनिंग' जैसी फिल्मों में काम किया. 'बाहुबली' में अवंतिका के किरदार ने उन्हें देशभर में खास पहचान दिलाई.

इसके बाद तमन्ना ने हिंदी फिल्मों में भी कई अहम किरदार निभाए. 'बाहुबली: द कंक्लूजन', 'स्त्री', 'बबली बाउंसर' और 'लस्ट स्टोरीज 2' जैसी फिल्मों में उनके काम को पसंद किया गया. फिल्मों के अलावा तमन्ना ने वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है. अपनी एक्टिंग और डांसिंग के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में एक खास मुकाम बनाया है.

कितनी है तमन्ना भाटिया की नेटवर्थ?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, तमन्ना भाटिया की कुल नेटवर्थ करीब 120 करोड़ रुपये है.

उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट, आइटम सॉन्ग और लाइव स्टेज शो हैं.

तमन्ना एक फिल्म के लिए करीब 4 से 5 करोड़ रुपये फीस लेती हैं.

वहीं, ब्रांड कैंपेन के लिए वो करीब 1.5 से 3 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं.

तमन्ना के पास मुंबई में करीब 16.6 करोड़ रुपये का एक आलीशान सी-फेसिंग अपार्टमेंट भी है.

इसके अलावा उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज जीएलई, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट और बीएमडब्ल्यू 320आई जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

कब रिलीज होगी 'द वन'?

'द वन' की बात करें तो इस फिल्म का निर्देशन पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. फिल्म को शोभा कपूर और एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है. ये फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी भी फिल्म का हिस्सा हैं.

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