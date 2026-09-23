सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की फ़िल्म 'द वन' का रिलीज से पहले काफी हाईप क्रिएट हो चुका है. खासतौर पर छठ मैया के पर्व को इस फिल्म में शामिल करने की वजह से 'द वन' खूब चर्चा बटोर रही है. इन सबके बीच इस माइथोलॉजिकल हॉरर ड्रामा को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मंजूरी भी मिल गई है. जानते हैं फिल्म में सीबीएफसी ने कितने कट लगाए हैं और इसे कौन सा सर्टिफिकेट मिला है?

'द वन' जीरो कट के साथ हुई पास

बता दें कि बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर बोर्ड या सीबीएफसी से 'द वन' को बिना किसी कट या बदलाव के मंज़ूरी मिल गई है. रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि यह सर्टिफिकेशन कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि फिल्म में हिंसा, रोमांस और डायलॉग्स को जिस तरह से दिखाया गया है, उसे देखते हुए ऐसा ही होना था. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने कहा, "यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है. ऐसा लगता है कि मेकर्स ने हिंसा और रोमांस को कंट्रोल में रखते हुए वही कहानी दिखाई है जो वे दिखाना चाहते थे. डायलॉग्स भी सही ढंग से लिखे गए होंगे. ऐसे में, सीबीएफसी के लिए किसी कट या बदलाव की मांग करने की शायद ही कोई वजह रही होगी."

'द वन' को कौन सा मिला सर्टिफिकेट

'द वन' को सीबीएफसी से यू/ए 16+ सर्टिफिकेट मिला है. यह सर्टिफिकेशन ऐसे समय में मिला है जब हाल के हफ्तों में सीबीएफसी ने कई फिल्मों में कट और बदलाव करने को कहा है.

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'द वन' का रनटाइम कितना है?

रिपोर्ट के अनुसार, 'द वन' 136.25 मिनट यानी 2 घंटे, 16 मिनट और 25 सेकंड लंबी है. इस फिल्म का पहला हाफ लगभग 1 घंटे 4 मिनट का है, जबकि दूसरा हाफ लगभग 1 घंटे 12 मिनट का है. फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है, जो पॉपुलर सीरीज 'पंचायत' के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं.

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'द वन' स्टार कास्ट

इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया लीड रोल प्ले किया है. वहीं फिल्म के अन्य कलाकारों में अनूप सोनी, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और मनीष पॉल शामिल हैं. इन्होंने भी 'द वन' में अहम किरदार निभाये हैं.

'द वन' कब होगी रिलीज?

बता दें कि 'द वन' को पहले 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था. यह यश और कियारा आडवाणी की फिल्म 'टॉक्सिक' के साथ क्लैश करने वाली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचने के लिए इसकी रिलीज को एक महीने आगे बढ़ा दिया गया था. अब यह फ़िल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हालांकि इसके साथ कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, लेकिन 'द वन' को 'एवेंजर्स: एंडगेम' ( की री-रिलीज़ से टक्कर मिलेगी, जो इसी शुक्रवार को सिनेमाघरों में आ रही है.

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