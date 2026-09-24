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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Vvaan Box Office Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 6 करोड़ के पार कलेक्शन

The Vvaan Box Office Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 6 करोड़ के पार कलेक्शन

The Vvaan Box Office Collection Live: सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में जबरदस्त कमाई कर ली है. जानें फिल्म के बॉक्स ऑफिस से जुड़ा अपडेट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 24 Sep 2026 05:58 PM (IST)
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The Vvaan Box Office Collection Live: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया इन दिनों फिल्म 'द वन' को लेकर चर्चा में हैं. इस हॉरर माइथोलॉजिकल फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है. फिल्म 'छठ गीत' ने पहले ही मूवी को लेकर यूपी और बिहार में काफी हाईप क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से दर्शकों की इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 

'द वन' को हाईप का पूरा फायदा मिला. यही वजह है कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग की कमाई में 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, 'द वन' ने बिना ब्लॉक सीट के 3.57 करोड़ का कलेक्शन किया है जबकि ब्लॉक सीट के साथ ही इसकी कमाई 6.39 करोड़ पहुंच गई है.

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सैकनिल्क के अनुसार, खबर लिखे जाने तक 'द वन' के एडवांस बुकिंग में 2.92 लाख टिकट बिक चुके हैं. वहीं, फिल्म को 15,207 शोज मिल चुके हैं. फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जाएगा. 

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'द वन' का बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन

इसके साथ ही 'द वन' के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में बात की जाए तो माना जा रहा है कि ये सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर सकती है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि फिल्म पहले दिन 7-8 करोड़ का कलेक्शन कर सकती हैं. हालांकि, कहा ये भी जा रहा है कि फिल्म को लेकर अच्छा खासा हाईप है और अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है तो इसकी पहले दिन की कमाई डबल डिजिट में भी हो सकती है. 

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की टॉप 5 ओपनिंग फिल्में

एक विलेन: 16.72 करोड़
ब्रदर्स: 15.20 करोड़
थैंक गॉड: 8.10 करोड़
स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर: 7.48 करोड़
परम सुंदरी: 7.37 करोड़

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तमन्ना भाटिया के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे सिद्धार्थ

गौरतलब है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया 'द वन' के जरिए पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. दोनों ही स्टार्स को साथ में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसमें सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी जैसे कलाकार अहम रोल में दिखाई देने वाले हैं. फिल्म 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 24 Sep 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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