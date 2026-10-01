Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Vvaan Box Office: 'द वन' ने बुधवार को भी दिखाया दम, जानें- 6 दिन में कितना वसूल लिया बजट?

The Vvaan Box Office: 'द वन' ने बुधवार को भी दिखाया दम, जानें- 6 दिन में कितना वसूल लिया बजट?

The Vvaan Box Office Collection Day 6: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की 'द वन' बॉक्स की कमाई में रिलीज के छठे दिन मंदी देखी गई. फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Oct 2026 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

बालाजी मोशन पिक्चर्स और टीवीएफ द्वारा प्रोड्यूस की गई सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की लोक-कथा पर आधारित फैंटेसी थ्रिलर फिल्म 'द वन' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म को खासतौर पर उत्तर भारत के मास सर्किट में दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसी के साथ ये वीकडेज में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. पहले मंगलवार को तो इसकी कमाई में तेजी भी देखी गई. चलिए यहां जानते हैं 'द वन' ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को कितनी कमाई की है.

'द वन' का 6ठे दिन का कलेक्शन कितन रहा?
'द वन' बिहार के बिहटा में वनदेवी मंदिर पर बेस्ड है. छठी मैया की आस्था से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. दीपक कुमार मिश्रा निर्देशित इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं और इसने अब तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन बन गई तेलुगु की साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 7 दिनों का कलेक्शन
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन साल की टॉप 5 तेलुगु फिल्मों में की एंट्री
बॉलीवुड
मां थीं राजकुमारी तो पिता महाराज के बेटे, खुद रहे रेडियो सिंगर, कहानी एसडी बर्मन की
एसडी बर्मन: मां थीं राजकुमारी तो पिता महाराज के बेटे, खुद रहे रेडियो सिंगर
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1 Live: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ के हुई पार
लाइव अपडेट्स: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'नई नवेली' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, यामी गौतम बनीं 'डायन भाभी'
'नई नवेली' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, यामी गौतम बनीं 'डायन भाभी'

8 करोड़ से ओपनिंग के बाद इसकी कमाई में वीकेंड पर तेजी देखी गई थी. जहां दूसरे दिन इसने 11.25 करोड़ जोड़े तो तीसरे दिन इसने 14.35 करोड़ कमाए. इसके बाद वीकडेज के चलते इसकी कमाई में मंदी तो देखी गई लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है. बता दें कि रिलीज के चौथे दिन मंडे को इसने 5.25 करोड़ कमाए थे और छठे दिन 'द वन' की कमाई में फिर उछाल देखा गया और इसने 6 करोड़ कमाए.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द वन' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 4.35 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इसका 6 दिनों का भारत में नेट कलेक्शन अब 49.20 करोड़ रुपये हो गया है.

'द वन' बनी सिद्धार्थ की छटी सबसे बड़ी फिल्म
'द वन' की कमाई में रिलीज के 6ठे दिन मंदी देखी गई और इसने अपना अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया. लेकिन फिर भी इसने सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर का एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. दरअसल ये मरजावां के 48.04 करोड़ की लाइफटाइम कमाई को मात देकर एक्टर की छठी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. अब इसका अगला टारगेट परम सुंदरी की 51.31 करोड़ की कमाई को मात देना है
 

ये हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 10 फिल्में (सैकनिल्क के मुताबिक)

  • एक विलेन- 105.76 करोड़
  • ब्रदर्स- 82.49 करोड़
  • कपूर एंड सन्स- 73.33 करोड़
  • स्टूडेंट ऑफ द ईयर- 70 करोड़
  • परम सुंदरी- 51.31 करोड़
  • द वन- 49.20 करोड़ (6 दिन का कलेक्शन)
  • मरजावां- 48.04 करोड़
  • हंसी तो फंसी- 37.36 करोड़
  • थैंक गॉड- 36.35 करोड़
  • योद्धा- 33.48 करोड़

'द वन' ने 6 दिन में कितना वसूला बजट?
'द वन' का बजट 80 से 82 करोड़ बताया जा रहा है. वहीं रिलीज के 6 दिन में इस फिल्म ने 49.20 करोड़ की कमाई कर अपनी 61.5 फीसदी लागत वसूल कर ली है. अब इसे अपनी पूरा बजट वसूलने के लिए 30.80 करोड और कमाने होंगे. उम्मीद है कि ये फिल्म दूसरे वीकेंड पर रफ्तार बढ़ाएगी और अपनी लागत वसूलने के करीब पहुंच जाएगी.  

 

और पढ़ें
Published at : 01 Oct 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
THE VVAAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन बन गई तेलुगु की साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 7 दिनों का कलेक्शन
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन साल की टॉप 5 तेलुगु फिल्मों में की एंट्री
बॉलीवुड
मां थीं राजकुमारी तो पिता महाराज के बेटे, खुद रहे रेडियो सिंगर, कहानी एसडी बर्मन की
एसडी बर्मन: मां थीं राजकुमारी तो पिता महाराज के बेटे, खुद रहे रेडियो सिंगर
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1 Live: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ के हुई पार
लाइव अपडेट्स: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'नई नवेली' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, यामी गौतम बनीं 'डायन भाभी'
'नई नवेली' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, यामी गौतम बनीं 'डायन भाभी'
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
साउथ सिनेमा
7 साल की उम्र में छोड़ा घर, AAFF में बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीतने वाले पहले इंडियन एक्टर थे शिवाजी गणेशन
7 साल की उम्र में छोड़ा घर, 250 से ज्यादा फिल्मों में लीड हीरो बने थे शिवाजी गणेशन
विश्व
मैंने आतंकी को पकड़ा... फ्लाईदुबई के एक यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई आपबीती
मैंने आतंकी को पकड़ा... फ्लाईदुबई के एक यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई आपबीती
क्रिकेट
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
दिल्ली NCR
रेल टिकट बुकिंग सिस्टम पर हाई कोर्ट सख्त, रेलवे और IRCTC से मांगा जवाब 
रेल टिकट बुकिंग सिस्टम पर हाई कोर्ट सख्त, रेलवे और IRCTC से मांगा जवाब 
ट्रेंडिंग
तेज रफ्तार का कहर, मासूम को बाइक ने मारी टक्कर, रुला देगा वीडियो
तेज रफ्तार का कहर, मासूम को बाइक ने मारी टक्कर, रुला देगा वीडियो
टेक्नोलॉजी
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget