Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'द वन' ने मंडे टेस्ट भी किया पास, बनी सिद्धार्थ की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 4 दिनों का कलेक्शन

'द वन' ने मंडे टेस्ट भी किया पास, बनी सिद्धार्थ की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 4 दिनों का कलेक्शन

The Vvaan Box Office Collection Day 4: सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ने ओपनिंग वीकेंड पर धमाकेदार कमाई की. हालांकि पहले मंडे को वीकडेज होने के चलते इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 29 Sep 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

'पंचायत' फेम दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी और टीवीएफ फेम बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा जॉइंटली प्रोड्यूस की गई, लोककथाओं पर आधारित फैंटेसी थ्रिलर 'द वन' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग वीकेंड में शानदार परफॉर्म किया है. सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया स्टारर इस फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में अच्छी रफ़्तार पकड़ी और 30 करोड़ से ज्यादा कमाई कर डाली. यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

'द वन' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?
सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की फैंटेसी थ्रिलर फिल्म लोककथाओं, भक्ति, एक्शन और सुपरनैचुरल ड्रामा के ब्लेंड के कारण लोगों का ध्यान खींच रही है. ये फिल्म भारतीय लोककथाओं और पटना के पास बिहटा में स्थित वन देवी मंदिर की कहानी पर बेस्ड है. मेकर्स ने इसे पौराणिक कथाओं पर आधारित एक मेनस्ट्रीम एंटरटेनर के तौर पर पेश किया है ऐसे में बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है. इसी के साथ इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत के बाद ओपनिंग वीकेंड पर भी खूब नोट छापे. हालांकि रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'द पैराडाइज' की मंडे को घटी 68% कमाई, लेकिन बनी नानी की सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 5 दिनों का कलेक्शन
'द पैराडाइज' की मंडे को घटी कमाई, लेकिन बनी नानी की सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
Video: पेरिस फैशन वीक में छाईं 52 साल की ऐश्वर्या राय बच्चन, ब्लैक गाउन में ढाया कहर
ब्लैक गाउन में ऐश्वर्या राय बच्चन ने ढाया कहर, पेरिस फैशन वीक में बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
समीर सोनी ने गोविंदा की एक्ट्रेस से की थी शादी, दिलचस्प है नीलम कोठारी संग लव स्टोरी
समीर सोनी ने गोविंदा की एक्ट्रेस से की थी शादी, जानें नीलम संग लव स्टोरी
बॉलीवुड
काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए, कभी ट्रेन में बेचते थे टॉफी और अंडे, किस्से महमूद के
महमूद: काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए, कभी ट्रेन में बेचते थे टॉफी और अंडे
  • 'द वन ' ने ओपनिंग डे पर 8 करोड़ से खाता खोला था.
  • दूसरे दिन इस फिल्म ने 11.25 करोड़ कमाए और तीसरे दिन का कलेक्शन 14.35 करोड़ रुपये रहा.
  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द वन ' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 5.25 करोड़ की कमाई की है
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 4 दिनों की कुल नेट कमाई अब 38.85 करोड़ रुपये हो गई है.

'द वन ' बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म
पहले मंडे को भी सिद्धार्ध मल्होत्रा की 'द वन ' ने अच्छी कमाई की है. इसी के साथ ये एक्टर के करियर की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.इसने हंसी तो फंसी के 37.36 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दी है.

ये हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 10 फिल्में (सैकनिल्क के मुताबिक)

  1. एक विलेन- 105.76 करोड़
  2. ब्रदर्स- 82.49 करोड़
  3. कपूर एंड सन्स- 73.33 करोड़
  4. स्टूडेंट ऑफ द ईयर- 70 करोड़
  5. परम सुंदरी- 51.31 करोड़
  6. मरजावां- 48.04 करोड़
  7. द वन- 38.85 करोड़ (4 दिन का कलेक्शन)
  8. हंसी तो फंसी- 37.36 करोड़
  9. थैंक गॉड- 36.35 करोड़
  10. योद्धा- 33.48 करोड़

'द वन' के बारे में
'द वन - फ़ोर्स ऑफ द फ़ॉरेस्ट' में सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी, अनूप सोनी, मनीष पॉल, अवतार गिल, मिलिंद गुणाजी, सुभा आर्य, दुर्गेश कुमार, संदीप वेद और अक्षान सहरावत ने काम किया है. इस फ़िल्म को दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार ने डायरेक्ट किया है. यह फ़िल्म एक्शन, एडवेंचर, फ़ैंटेसी, मिस्ट्री और थ्रिलर जॉनर की है. इसे बालाजी मोशन पिक्चर्स, TVF मोशन पिक्चर्स और 11:11 प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है. यह फ़िल्म 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

 

Published at : 29 Sep 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
THE VVAAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'द पैराडाइज' की मंडे को घटी 68% कमाई, लेकिन बनी नानी की सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 5 दिनों का कलेक्शन
'द पैराडाइज' की मंडे को घटी कमाई, लेकिन बनी नानी की सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
Video: पेरिस फैशन वीक में छाईं 52 साल की ऐश्वर्या राय बच्चन, ब्लैक गाउन में ढाया कहर
ब्लैक गाउन में ऐश्वर्या राय बच्चन ने ढाया कहर, पेरिस फैशन वीक में बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
समीर सोनी ने गोविंदा की एक्ट्रेस से की थी शादी, दिलचस्प है नीलम कोठारी संग लव स्टोरी
समीर सोनी ने गोविंदा की एक्ट्रेस से की थी शादी, जानें नीलम संग लव स्टोरी
बॉलीवुड
काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए, कभी ट्रेन में बेचते थे टॉफी और अंडे, किस्से महमूद के
महमूद: काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए, कभी ट्रेन में बेचते थे टॉफी और अंडे
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका अब फारस की खाड़ी में वापस नहीं आएगा', खामेनेई के सलाहकार का दावा
'अमेरिका अब फारस की खाड़ी में वापस नहीं आएगा', खामेनेई के सलाहकार का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
इंडिया
दिल्ली से पटना और मुंबई तक बारिश होगी या निकलेगी धूप? जानें IMD का अलर्ट
दिल्ली से पटना और मुंबई तक बारिश होगी या निकलेगी धूप? जानें IMD का अलर्ट
टेलीविजन
BB20: ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
'बिग बॉस 20': ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
बांग्लादेश का क्रिकेट में बड़ा धमाका, लॉन्च किया दुनिया का पहला 'ऑल-फॉआर्मेट' टूर्नामेंट
बांग्लादेश का क्रिकेट में बड़ा धमाका, लॉन्च किया दुनिया का पहला 'ऑल-फॉआर्मेट' टूर्नामेंट
विश्व
ईरान ने अमेरिका से बात करने के लिए इस देश को किया आगे, कब आएगा ट्रंप का जवाब?
ईरान ने अमेरिका से बात करने के लिए इस देश को किया आगे, कब आएगा ट्रंप का जवाब?
महाराष्ट्र
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने! हैरान करने वाले खुलासे
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने!
ट्रेंडिंग
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget