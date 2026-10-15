सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है और अब यह सिनेमाघरों में अपने आखिरी दौर में है. इस हफ्ते, रजनीकांत की 'जेलर 2' के साथ-साथ कई और फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, जिनका इस फैंटेसी थ्रिलर की कमाई पर काफी असर पड़ सकता है. लेकिन इससे पहले, फिल्म ने कुछ बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं. चलिए यहां फिल्म के 20वें दिन के कलेक्शन और इसके रिकॉर्ड्स की पूरी रिपोर्ट जानते हैं.

'द वन' ने 20वें दिन कितनी की कमाई?

कोईमोई के मुताबिक इस बॉलीवुड फैंटेसी थ्रिलर ने अपने तीसरे मंगलवार (19वें दिन) को 45 लाख की कमाई की थी. 18वें दिन की 35 लाख की कमाई के मुकाबले, 'ब्लॉकबस्टर ट्यूजडे' ऑफर की वजह से इसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली. कुल मिलाकर, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 70.41 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है, जो कि 83.1 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई के बराबर है. अब यह फिल्म 73-75 करोड़ रुपये की कुल नेट कमाई (लाइफटाइम कलेक्शन) की ओर बढ़ रही है.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी

70.41 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, 'द वन' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (70 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़कर चौथा पोजिशनपर कब्जा किया है. देखने वाली बात होगी कि क्या ये सिद्धार्थ की 'कपूर एंड सन्स' (73.29 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़कर एक्टर की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन पाती है या नहीं.

ये हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की भारत में टॉप फिल्में

एक विलेन – 105.62 करोड़ रुपये

ब्रदर्स – 82.47 करोड़ रुपये

कपूर एंड सन्स – 73.29 करोड़ रुपये

द वन – 70.41 करोड़ रुपये (19 दिन)

स्टूडेंट ऑफ द ईयर – 70 करोड़ रुपये

फिल्म के बारे में

'द वन' का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. इसे बालाजी मोशन पिक्चर्स, टीवीएफ मोशन पिक्चर्स और 11:11 प्रोडक्शंस के बैनर तले एकता कपूर, शोभा कपूर, नीरज कोठारी और अरुणाभ कुमार ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में अनूप सोनी, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और मनीष पॉल शामिल हैं. बता दें कि ये फिल्म 25 सितंबर को रिलीज हुई थी.