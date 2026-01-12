प्रभास की 'द राजा साब' थिएटर में लगी है. फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से अच्छे रिव्यू नहीं मिले हैं. इसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है. 400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अभी तक 200 करोड़ का भी आंकड़ा पार नहीं किया है. हालांकि, घटती कमाई के बीच फिल्म ने दो तेलुगू फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

आइए जानते हैं फिल्म ने 3 दिनों में दुनियाभर में कितनी कमाई कर ली है.

द राजा साब का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

द राजा साब ने ओपनिंग डे पर दुनियाभर में 100 करोड़ की कमाई की. शनिवार को फिल्म की कमाई में 51 परसेंट की कमी देखने को मिली. रविवार को भी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई में 20 परसेंट गिरावट आई है. रविवार तक फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट 109 करोड़ और 130 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

दुनियाभर में द राजा साब ने की इतनी कमाई

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, फिल्म ने तीन दिन में 158 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन क्या है. इसी के साथ फिल्म ने अखांडा 2 और मिराई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अखांडा 2 ने 128 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. वहीं मिराई ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया था. हालांकि, ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि फिल्म जिस हिसाब से कमाई कर रही है, ऐसे में 400 करोड़ का बजट निकाल पाना भी मुश्किल लग रहा है. हालांकि, 14 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी है, इस हॉलिडे का फायदा फिल्म को मिलने की उम्मीदें हैं.

फिल्म को Maruthi ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं. प्रभास के अलावा इस फिल्म में संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, बोमन ईरानी, जरीना वहाब जैसे स्टार्स हैं. मालूम हो कि द राजा साब को लेकर प्रभास के फैंस में काफी क्रेज था. प्रभास की एंट्री पर फैंस ने थिएटर में आरती की और पटाखे जलाए थे.