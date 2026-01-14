'द राजा साब' में प्रभास लीड रोल निभा रहे हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड थे. लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई. फिल्म को लेकर सारा क्रेज धरा का धरा रह गया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. फिल्म को निगेटिव रिव्यू मिले. अब फिल्म के डायरेक्टर मारुति ने खराब रिव्यू, ट्रोलिंग और फिल्म को फ्लॉप कहने पर रिएक्ट किया है.

मारुति ने कहा कि जब आपकी मेहनत सोशल मीडिया पर मजाक बनकर रह जाए तो ये बहुत हर्ट करता है. ऑडियंस जो स्क्रीन पर 3 घंटे देखती है उसमें कम से कम 3 साल की मेहनत होती है. मारुति ने कहा, 'जब काम का इस तरह से मजाक बनाया जाता है और आसानी से नकार दिया जाता है. तो ये बहुत दुखता है, भले ही आप चुप रहना चुनते हैं. क्रिएटर ज्यादातर अपने दर्द को पब्लिकली दिखाने की बजाय खुद तक ही रखते हैं.'

मारुति ने फिल्म द राजा साब को लेकर किया रिएक्ट

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट क मुताबिक, अपनी फिल्म को डिफेंड करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'दर्शकों ने फेस्टिव मूड में द राजा साब देखी थी. वो लाइट एंटरटेनमेंट की उम्मीद कर रहे थे. इससे हो सकता है कि वो फिल्म के नेरेटिव से गहराई से कनेक्ट न कर पाएं.' मारुति ने कहा कि नेचर के चीजों को बैलेंस करना आता है. उन्होंने कहा कि वो समय भी आता है, जब जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनको भी अपनी जिंदगी में कंफ्यूजन और हार्डशिप देखनी पड़ती है और उन्हें ये एहसास भी नहीं होता है कि उनके पुराने कर्मों का नतीजा इस साइकिल में भी भुगतना पड़ता है. उन्होंने कहा कि ये कोई धमकी या श्राप नहीं है, जिंदगी इसी तरह से चलती है.

प्रभास की फिल्म द राजा साब 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी. फिल्म 400 करोड़ के बड़े बजट में बनी है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है.