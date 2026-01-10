प्रभास की मच अवेटेड फिल्म ‘द राजा साब’ इस शुक्रवार यानी 9 जनवरी को सिनेमाघरों मे रिलीज हुई है. वहीं इस फिल्म को यूं तो क्रिटिक्स से निगेटिव रिव्यू मिला है लेकिन दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. जिसके चलते इस फिल्म ने बमफाड़ ओपनिंग की है. वहीं हिंदी वर्जन में प्रभास ने अपना 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

'द राजा साब' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?

बाहुबली फ्रैंचाइजी की सक्सेस के बाद प्रभास देश के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक बन गए हैं. उनकी फिल्मों की ओपनिंग हमेशा धमाकेदार होती है फिर चाहे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिटे या चले. वही पैन इंडिया सुपरस्टार की लेटेस्ट फिल्म 'द राजा साब' ने भी 54.15 करोड़ रुपये की शानदार शुरुआत की और प्रीमियर शो से ही 9.15 करोड़ रुपये कमा लिए थे. इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 63.3 करोड़ रुपये हो गया.

'द राजा साब' नो तोड़ा अपना 11 साल पुराना रिकॉर्ड

पहले दिन के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि फिल्म का ज़्यादातर कलेक्शन तेलुगु वर्जन से हुआ, जबकि हिंदी वर्जन का कॉन्ट्रिब्यूशन सिर्फ 6.15 करोड़ रुपये रहा. अकेले तेलुगु में देखें तो हिंदी वर्जन का आंकड़ा काफी कमज़ोर लग सकता है, लेकिन रिकॉर्ड के लिहाज़ से यह कई मायनों में महत्वपूर्ण है. बता दें कि प्रभास ने अपनी नई रिलीज 'द राजा साब' से अपना 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. दरअसल 'द राजा साब' ने 6.15 करोड़ (हिंदी वर्जन में) के कलेक्शन के साथ साल 2015 में आई 'बाहुबली - द बिगिनिंग' के पहले दिन के हिंदी कलेक्शन 5.15 करोड़ रुपये को पीछे छोड़ दिया है.

हालांकि जब इस आंकड़े की तुलना पिछले 10 सालों में प्रभास के रिकॉर्ड से की जाए तो ये ट्रेंड टेशन वाला लग रहा है. दरअसल बाहुबली सीरीस की सक्सेस के बाद से राजा साहब प्रभास की तीसरी सबसे कम ओपनिंग करने वाली फिल्म है. इससे पहले उनकी सबसे कम कमाई राधे श्याम की थी, जिसने हिंदी में 4.8 करोड़ रुपये कमाए थे.

हिंदी में 'द राजा साब' बन पाएगी100 करोड़ी?

बता दें कि 'बाहुबली - द बिगिनिंग' ने हिंदी में ओपनिंग डे पर लगभग 5 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन हिंदी में इसकी कुल कमाई 100 करोड़ रुपये से ज्यादा हुई थी. हालांकि, 'द राजा साहब' के मामले में ऐसा होता मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क्रिटिक्स और फैंस ने इस फिल्म की जमकर आलोचना की है और इसका असर वीकेंड में देखने को मिल सकता है.

बता दें प्रभास की फिल्में हिंदी में रिलीज होने वाली साउथ इंडियन फिल्मों के लिए एक मिसाल हैं. बाहुबली 2 ने रिकॉर्ड तोड़ 41 करोड़ रुपये की ओपनिंग डे कमाई की थी. वबीं आदिपुरुष ने 37.25 करोड़ रुपये, कल्कि 2898 एडी ने 22.5 करोड़ रुपये, साहो ने 24.40 करोड़ रुपये और सालार ने हिंदी में पहले दिन 15.75 करोड़ रुपये कमाए थे. इन सबके बीच बता दें कि प्रभास फिलहाल संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित स्पिरिट में तृप्ति डिमरी के साथ काम कर रहे हैं.