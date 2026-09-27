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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'द पैराडाइज' का तीसरे दिन ऐसा रहा है, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

'द पैराडाइज' का तीसरे दिन ऐसा रहा है, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

'द पैराडाइज' बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. आइए जानते हैं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कैसा कमा रही है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 27 Sep 2026 10:22 AM (IST)
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साउथ सुपरस्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' रिलीज से पहले से ही चर्चा में है. फिल्म को लेकर काफी बज देखने को मिला. हालांकि, फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तीन दिन में ठीक परफॉर्म किया है.आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है. 

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन 15.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 6,889 शोज मिले. फिल्म को 33.4 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के हिंदी वर्जन ने 1.65 करोड़, तमिल वर्जन ने 25 लाख और तेलुगू वर्जन ने 13.35 करोड़ कमाए. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट 76.40 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन 

बता दें कि फिल्म ने पेड प्रीव्यू में 11.60 करोड़ कमाए. फिल्म के 900 शोज थे. 79 परसेंट फिल्म को ऑक्यूपेंसी मिली. पहले दिन फिल्म ने 34.65 करोड़ कमाए. फिल्म को 9,732 शोज मिले और 49.3 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म ने 14.90 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 7,049 शोज मिले और 32.8 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. 

फिल्म ने ग्रॉस 90.50 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने तीसरे दिन 4 करोड़ कमाए. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में टोटल 29 करोड़ की कमाई की. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है. फिल्म ने 119.50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

 
 
 
 
 
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फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 45 मिनट का है. फिल्म का जॉनर एक्शन एडवेंचर थ्रिलर है. फिल्म को श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है. फिल्म में नानी के अलावा राघव जुयाल, कयादू लोहार, सोनाली कुलकर्णी, मोहन बाबू जैसे स्टार्स हैं. फिल्म से एक्ट्रेस कयादू के सीन्स काफी वायरल हैं. कयादू ने कई बोल्ड सीन दिए हैं. उनका ग्लैमरस अवतार वायरल है.

नानी के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म हिट: द थर्ड केस में देखा गया था. इस फिल्म में वो आईपीएस अर्जुन सरकार के रोल में थे. फिल्म को पसंद किया गया था. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 27 Sep 2026 10:22 AM (IST)
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