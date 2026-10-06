नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई

नानी की हालिया रिलीज ‘द पैराडाइज’ का ना तो ज्यादा प्रमोशन हुआ था और ये नेशनल सिनेमाघरों (पीवीआर इनॉक्स और सिनेपोलिस) में भी रिलीज नही हुई थी इसके बावजूद, फिल्म ने उम्मीद से बेहतर शुरुआत की और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा परफॉर्म किया. दिलचस्प बात ये है कि ये हिंदी वर्जन में नानी की सफल फिल्म बन गई है. चलिए यहां जानते हैं ‘द पैराडाइज’ ने हिंदी में कितना कलेक्शन किया है.

‘द पैराडाइज’ ने हिंदी में रिलीज के 11 दिनों मे कितनी की कमाई?

इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने 8 दिनों के लंबे फर्स्ट वीक में10 करोड़ रुपये (नेट) की ठीक-ठाक कमाई की. हालांकि अब अजय देवगन की 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है इस कारण नानी की फ़िल्म के शो की संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है. बता दें कि दूसरे रविवार यानी 11वें दिन इसने हिंदी में 8 लाख रुपये कमाए, जिससे दूसरे वीकेंड की कुल कमाई 25 लाख रुपये (नेट) हो गई. कुल मिलाकर, हिंदी-डब वर्जन ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.25 करोड़ रुपये (नेट) कमाए हैं, जो 12.1 करोड़ रुपये (ग्रॉस) के बराबर है.





'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट

हिंदी थिएट्रिकल राइट्स की कीमत को देखते हुए, 'द पैराडाइज' के हिंदी-डब वर्जन के लिए थिएट्रिकल बिजनेस का टारगेट लगभग 8 करोड़ नेट था. इसके मुकाबले, इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले ही 10.25 करोड़ नेट की कमाई कर ली है, जिससे इसे 2.25 करोड़ या 28.13% का रिटर्न मिला है. इस कारण इसे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'प्लस' का दर्जा मिला है.

वहीं 'द पैराडाइज' हिंदी में नानी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. बता दें कि उनकी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म 'दसारा' थी, जिसने हिंदी में 4.67 करोड़ नेट कमाए थे।.इसलिए, अगर तुलना की जाए, तो उनकी हालिया रिलीज की कमाई 'दसारा' से 119.49% ज़्यादा है.

'द पैराडाइज' के बारे में

नानी स्टारर एक्शन थ्रिलर 'द पैराडाइज' को श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है और सुधाकर चेरुकुरी व ईशान सक्सेना ने श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर सिनेमाज और IVY एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में मोहन बाबू, कायदू लोहार, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. खबरों के मुताबिक, यह फ़िल्म 200 करोड़ के बजट में बनी थी.