हाल ही में द पैराडाइज फिल्म में नजर आईं सोनाली कुलकर्णी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. लेकिन एक वक्त पर उनके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी. सोनाली ने हाल ही में अपने पहले इनकम टैक्स पेनल्टी के अनुभव और अपने घर की हालत की जिक्र किया है.

इनकम टैक्स पेनल्टी देने पर रोईं थी सोनाली कुलकर्णी

सोनाली ने इनकम टैक्स देने का अपना पहला एक्सपीरियंस साझा किया. उन्होंने कहा, ‘एक दिन मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ा. मैं वो चेक लिखते वक्त बहुत रोई थी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कमाउंगीं कि टैक्स देना पड़ेगा.’

उन्होंने आगे कहा, ‘उस दिन मुझे एक चीज समझ आई कि अगर मैं कमा सकती हूं तो मुझे टैक्स और इंवेस्टमेन्ट के बारे में भी पता होना चाहिए. अब मैं वाइजली इंवेस्ट करती हूं. मैं अपना पैसा अलग रखती हूं. नचिकेत और मैं अपने पैसै मिक्स नहीं करते.’

घर चलाने के लिए चटनी बेचती थीं सोनाली की मां

सोनाली कुलकर्णी ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बताया कि उनका बचपन किन परिस्थितियों में बीता है. उन्होंने कहा, ‘मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आती हूं. घर चलाने के लिए मेरी मम्मी चटनी बेचती थीं ऐर टिफिन सर्विस भी देती थीं. हमारे घर में एक डे केयर सेंटर भी था. मेरी मम्मी की सबसे बड़ी असिस्टेंट मैं ही थी. हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि टैक्स भरना पड़े, इसलिए इनकम टैक्स के बार में पता भी नहीं था.’

सोनाली ने बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मां को बहुत मेहनत करते हुए देखा था.

सोनाली ने इन फिल्मों मे किया है काम

सोनाली कुलकर्णी आज हिंदी और मराठी सिनेमा मे बखूबी जानी जाती हैं. उन्होंने कन्नड़ फिल्म 'चेलुवी' से अपने करियर की शुरुआत की थी. लेकिन उन्हें 2001 में आई हिंदी फिल्म ‘दिल चाहता है’ से पहचान मिली. इस फिल्म में उन्होंने समीर की गर्लफ्रेंड पूजा का रोल किया था. इस फिल्म में आमिर खान लीड़ रोल में थे.

इसके बाद उन्होंने ‘टैक्सी नंबर 9211’, ‘सिंघम’, ‘मिशन कश्मीर’, ‘प्यार तूने क्या किया’ जैसी कई फिल्मों में काम किया. हाल ही में उन्होंने ‘द पैराडाइज’ में नानी की मां समक्का का किरदार निभाया है.