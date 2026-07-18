INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'द ओडिसी' की कास्ट को कितनी मिली फीस? जानें मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक की सैलरी की डिटेल

'द ओडिसी' की कास्ट को कितनी मिली फीस? जानें मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक की सैलरी की डिटेल

The Odyssey Starcast Fees: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज हो चुकी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फिल्म के लिए मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक किस स्टार ने कितनी फीस वसूली.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिस्टोफर नोलन की मचअवेटेड हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर काफी बज था. वहीं अब ये फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी ये दमदार कमाई कर रही है. फिल्म में कई कलाकार धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म के लिए मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक स्टारकास्ट ने कितनी फीस वसूली है.

मैट डेमन को मिली सबसे ज्यादा फीस
मैट डेमन फिल्म 'द ओडिसी' में इथाका के राजा ओडीसियस का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म के लिए उन्हें सबसे ज्यादा फीस मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 15 मिलियन डॉलर (145 करोड़ रुपये) फीस ली है.

द ओडिसी' की कास्ट को कितनी मिली फीस? जानें मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक की सैलरी की डिटेल

टॉम हॉलैंड ने कितनी वसूली फीस?
टॉम हॉलैंड, जो ओडीसियस के बेटे टेलीमेकस का किरदार निभा रहे हैं, उन्हें फिल्म के लिए करीब 10 मिलियन डॉलर (96 करोड़ रुपये) फीस मिली है.

द ओडिसी' की कास्ट को कितनी मिली फीस? जानें मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक की सैलरी की डिटेल

ये भी पढ़ेंः जेनिफर विंगेट से लेकर दीपिका कक्कड़ तक, तलाक के बाद इन टीवी एक्ट्रेसेस ने दोबारा बसाया घर

ऐन हैथवे
ऐन हैथवे, जो फिल्म में ओडीसियस की पत्नी पेनेलोप का किरदार निभा रही हैं, उन्हें रिपोर्ट्स के मुताबिक 4-5 मिलियन डॉलर (38-48 करोड़ रुपये) फीस मिली है.

द ओडिसी' की कास्ट को कितनी मिली फीस? जानें मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक की सैलरी की डिटेल

जेंडाया
जेंडाया को फिल्म 'द ओडिसी' में एथेना के किरदार के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 5 मिलियन डॉलर (48 करोड़ रुपये) फीस मिली है.

द ओडिसी' की कास्ट को कितनी मिली फीस? जानें मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक की सैलरी की डिटेल

इसके अलावा, फिल्म में कैलिप्सो की भूमिका निभा रहीं चार्लीज थेरॉन को करीब 5-6 मिलियन डॉलर (38-67 करोड़ रुपये) फीस मिलने की खबर है. वहीं, लुपिता न्योंगो और बेनी सफ्डी ने फिल्म के लिए 1.5 मिलियन डॉलर और 3.5 मिलियन डॉलर (14-28 करोड़ रुपये) की फीस ली है. 

'द ओडिसी' का कलेक्शन
फिल्म 'द ओडिसी' के कलेक्शन की बात करें तो, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंडिया में तगड़ी कमाई कर रही है. सैकनिल्क के मुताबिक 'द ओडिसी' ने रिलीज के पहले दिन भारत में 17.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और इसकी ऑक्यूपेंसी 48.7 फीसदी दर्ज की गई. फिल्म ने इंग्लिश में सबसे ज्यादा 13.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. दूसरे दिन भी फिल्म शानदार कमाई कर रही है.

ये भी पढ़ेंः 'पैडेड ब्रा पहनाया, फाउंडेशन थोपकर रंग बदलते थे...', सोहेल खान की फिल्म में समीरा रेड्डी संग हुआ था ऐसा बर्ताव

और पढ़ें
Published at : 18 Jul 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Tom Holland Zendaya The Odyssey Matt Damon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'द ओडिसी' की कास्ट को कितनी मिली फीस? जानें मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक की सैलरी की डिटेल
'द ओडिसी' की कास्ट को कितनी मिली फीस? जानें मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक की सैलरी की डिटेल
बॉलीवुड
Top 10 Films Jan To June: 'धुरंधर 2' से 'बॉर्डर 2' तक, इस साल के शुरुआती 6 महीनों में इन 10 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' से 'बॉर्डर 2' तक, इस साल के शुरुआती 6 महीनों में इन 10 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस
बॉलीवुड
Rani Mukerji: बेटी की प्राइवेसी पर रानी मुखर्जी ने दिखाई सख्ती, एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स को लगाई क्लास
बेटी की प्राइवेसी पर रानी मुखर्जी ने दिखाई सख्ती, एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स को लगाई क्लास
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर करीना कपूर का दिखा खास अंदाज, शेयर की थ्रोबैक तस्वीर, लुटाया प्यार
प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर करीना कपूर का दिखा खास अंदाज, शेयर की थ्रोबैक तस्वीर, लुटाया प्यार
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Abhijeet Dipke: जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने
जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले रामपुर-सैफई सिंडिकेट युवाओं का हक खाते थे', अमरोहा में CM योगी का सपा पर निशाना
'पहले रामपुर-सैफई सिंडिकेट युवाओं का हक खाते थे', अमरोहा में CM योगी का सपा पर निशाना
इंडिया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
इंडिया
Shashi Tharoor Lift: होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget