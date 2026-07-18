'द ओडिसी' की कास्ट को कितनी मिली फीस? जानें मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक की सैलरी की डिटेल

क्रिस्टोफर नोलन की मचअवेटेड हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर काफी बज था. वहीं अब ये फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी ये दमदार कमाई कर रही है. फिल्म में कई कलाकार धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म के लिए मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक स्टारकास्ट ने कितनी फीस वसूली है.

मैट डेमन को मिली सबसे ज्यादा फीस

मैट डेमन फिल्म 'द ओडिसी' में इथाका के राजा ओडीसियस का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म के लिए उन्हें सबसे ज्यादा फीस मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 15 मिलियन डॉलर (145 करोड़ रुपये) फीस ली है.

टॉम हॉलैंड ने कितनी वसूली फीस?

टॉम हॉलैंड, जो ओडीसियस के बेटे टेलीमेकस का किरदार निभा रहे हैं, उन्हें फिल्म के लिए करीब 10 मिलियन डॉलर (96 करोड़ रुपये) फीस मिली है.

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ऐन हैथवे

ऐन हैथवे, जो फिल्म में ओडीसियस की पत्नी पेनेलोप का किरदार निभा रही हैं, उन्हें रिपोर्ट्स के मुताबिक 4-5 मिलियन डॉलर (38-48 करोड़ रुपये) फीस मिली है.

जेंडाया

जेंडाया को फिल्म 'द ओडिसी' में एथेना के किरदार के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 5 मिलियन डॉलर (48 करोड़ रुपये) फीस मिली है.

इसके अलावा, फिल्म में कैलिप्सो की भूमिका निभा रहीं चार्लीज थेरॉन को करीब 5-6 मिलियन डॉलर (38-67 करोड़ रुपये) फीस मिलने की खबर है. वहीं, लुपिता न्योंगो और बेनी सफ्डी ने फिल्म के लिए 1.5 मिलियन डॉलर और 3.5 मिलियन डॉलर (14-28 करोड़ रुपये) की फीस ली है.

'द ओडिसी' का कलेक्शन

फिल्म 'द ओडिसी' के कलेक्शन की बात करें तो, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंडिया में तगड़ी कमाई कर रही है. सैकनिल्क के मुताबिक 'द ओडिसी' ने रिलीज के पहले दिन भारत में 17.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और इसकी ऑक्यूपेंसी 48.7 फीसदी दर्ज की गई. फिल्म ने इंग्लिश में सबसे ज्यादा 13.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. दूसरे दिन भी फिल्म शानदार कमाई कर रही है.

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