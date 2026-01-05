द केरला स्टोरी का सीक्वल अनाउंस, नई स्टार कास्ट के साथ इस दिन रिलीज होगी 'बियॉन्ड द केरला स्टोरी'
Beyond the Kerala Story: ‘बियॉन्ड द केरल स्टोरी’ 27 फरवरी को रिलीज हो रही है. ये असली कहानियों पर आधारित है और नए कलाकारों के साथ पहले से भी ज्यादा गहरी और असरदार कहानी बताएगी.
विपुल अमृतलाल शाह और सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड ने मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बियॉन्ड द केरल स्टोरी’ की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. फिल्म अब 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट के साथ एक मोशन पोस्टर भी जारी किया. इसे देख फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. बता दें कि यह ‘द केरल स्टोरी’, का सीक्वल है. यह 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार है.
सनशाइन पिक्चर्स ने फिल्म की रिलीज का ऐलान करते हुए एक मोशन पोस्टर शेयर किया. पोस्टर में लिखा- 'उन्होंने इसे चुप कराने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई रुकी नहीं. कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होतीं. इस बार कहानी और गहरी है, दर्द भी ज्यादा है.' इस मोशन पोस्टर को देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है.
...and it continues, Beyond the Kerala Story— Sunshine Pictures (@sunshinepicture) January 5, 2026
Presented by Vipul Amrutlal Shah & Sunshine Pictures.
Directed by Kamakhya Narayan Singh
Co-produced by Aashin A Shah
In cinemas on 27th February, 2026.#VipulAmrutlalShah @Aashin_A_Shah @kamakhyanarayan @sunshinepicture pic.twitter.com/QGWblNQyXj
पहली फिल्म की सफलता
2023 में रिलीज़ हुई ‘द केरल स्टोरी’ ने पूरे देश में खूब सुर्खियां बटोरी थीं. फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीता था. अब ‘बियॉन्ड द केरल स्टोरी’ पहले से भी ज्यादा मजबूत और असरदार कहानी लेकर आने वाली है.
टीम और रिलीज
आने वाली इस फिल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विनर कामाख्या नारायण सिंह ने किया है और इसे आशीष ए शाह ने को-प्रोड्यूस किया है. 2026 की सबसे बड़ी सिनेमाघर रिलीज में से एक मानी जा रही. ‘बियॉन्ड द केरल स्टोरी’ भी ‘द केरल स्टोरी’ की तरह असली ज़िंदगी की कहानियों पर आधारित है. इस फिल्म में भारत के अलग-अलग हिस्सों की सच्ची और प्रेरक कहानियां सामने आएंगी. हालांकि इस बार फिल्म में अदा शर्मा नहीं होंगी, बल्कि इसमें नए कलाकार देखने को मिलेंगे.
