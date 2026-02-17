विपुल अमृतलाल शाह और उनके बैनर ‘सनशाइन पिक्चर्स’ के सपोर्ट से बनी ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ का दमदार ट्रेलर आखिरकार सामने आ गया है. ये हाल के सालों की सबसे ज्यादा चर्चा में रही फिल्मों में से एक की वापसी का इशारा है. साल 2022 में आई ‘द केरल स्टोरी’ का ये अगला पार्ट एक ऐसी कहानी दिखाने का वादा करता है जो पहले से कहीं ज्यादा डार्क और बड़ी है जिसमें कई राज्यों की घटनाएं और निजी त्रासदियां जुड़ी हुई हैं.

अब चुप नहीं बैठेंगे

सोशल मीडिया पर ट्रेलर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'वो हमारी बेटियों को निशाना बनाते हैं, उनका भरोसा तोड़ते हैं, उनके भविष्य के साथ खेलते हैं. लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे. इस बार सहेंगे नहीं… लड़ेंगे. इस लाइन से साफ है कि फिल्म एक बार फिर सीधा और तीखा मुद्दा उठाने वाली है और भावनात्मक अंदाज में अपनी बात रखने वाली है.

राजस्थान और मध्य प्रदेश की कहानी

ट्रेलर की शुरुआत एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी से होती है जिसमें कहा जाता है कि अगले 25 सालों में भारत एक इस्लामिक स्टेट बन सकता है. इसके तुरंत बाद कहानी राजस्थान की तरफ जाती है जहां एक परेशान हिंदू परिवार पुलिस स्टेशन में पोक्सो (POCSO) की शिकायत दर्ज कराने पहुंचता है. उनका कहना है कि उनकी 16 साल की बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है. माता-पिता का दर्द और बेबसी साफ दिखती है और वही आगे की कहानी का माहौल बना देती है. वहां से कहानी मध्य प्रदेश पहुंचती है जहां एक हिंदू युवती को धोखे से शादी के जाल में फंसाया जाता है और फिर उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता है.

केरल में रिश्तों के नाम पर दबाव

कहानी का तीसरा हिस्सा हमें फिर केरल ले जाता है. यहां एक मुस्लिम लड़का अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड के सामने लिव-इन रिलेशनशिप का प्रस्ताव रखता है. जब लड़की साफ कहती है कि वो अपना धर्म नहीं बदलेगी तो हालात बिगड़ने लगते हैं. ट्रेलर में तीखी बहस और टकराव के सीन हैं जहां उस पर अपने विश्वास को छोड़ने का दबाव बनाया जाता है.

एक बड़ा खुलासा

कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म तीन हिंदू लड़कियों की कहानी बताता है. उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा इन लड़कियों के किरदार में नजर आएंगी. ये फिल्म उन लड़कियों की झकझोर देने वाली कहानी दिखाती है. उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उन्हें तीन मुस्लिम लड़कों से प्यार हो जाता है और धीरे-धीरे उन रिश्तों के पीछे छिपा धर्म परिवर्तन का सोचा-समझा एजेंडा सामने आता है.

रिलीज डेट

‘द केरल स्टोरी’ के जबरदस्त इम्पैक्ट के बाद इस फिल्म नें अपनी बेबाक कहानी से पूरे देश में बहस छेड़ दी है. ये सीक्वल चुप्पी और इनकार की सीमाओं को तोड़ते हुए और आगे जाने का दावा करता है. कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह हैं और को-प्रोड्यूसर आशिन ए. शाह हैं. ये फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.