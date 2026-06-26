खाने में जहर के खिलाफ कोर्ट पहुंची काजल अग्रवाल, रिलीज हुआ 'द इंडिया स्टोरी' का टीजर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe India Story Teaser: खाने में जहर के खिलाफ कोर्ट पहुंची 'सिंघम' एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, रिलीज हुआ 'द इंडिया स्टोरी' का टीजर

The India Story Teaser: खाने में जहर के खिलाफ कोर्ट पहुंची 'सिंघम' एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, रिलीज हुआ 'द इंडिया स्टोरी' का टीजर

The India Story Teaser: 'सिंघम' एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की नई फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में उनके साथ श्रेयस तलपड़े भी अहम भूमिका में हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की अपकमिंग फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' का टीजर मेकर्स ने जारी कर दिया है. ये एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें काजल अग्रवाल वकील की भूमिका में नजर आ रही हैं. फिल्म में  उनका साथ बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े देते हुए नजर आएंगे. आइए जानते हैं कि इसके टीजर में क्या है और ये टीजर आखिर कैसा सा है?

'द इंडिया स्टोरी' का धमाकेदार टीजर रिलीज

'द इंडिया स्टोरी' का टीजर मेकर्स ने शुक्रवार (26 जून) को जारी किया है. जी स्टूडियो की ये फिल्म खाने में जहर के खिलाफ लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी और इसका सारा जिम्मा काजल ने अपने कंधों पर उठाया है. वकील के किरदार में वो दमदार नजर आ रही हैं. 

 
 
 
 
 
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ट्रेलर की शुरुआत में सड़क पर भारी तादाद में लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं. उनके हाथों में कई तरह की तख्तियां होती हैं और वो चक्का जाम कर देते हैं. तभी वहां काजल अग्रवाल की एंट्री होती है. ये सभी लोग काजल का ही विरोध करते नजर आते हैं. उन्हें देखते ही भीड़ और उग्र रूप ले लेती है. टीजर में एक सीन में कुछ लोग एक्ट्रेस के पोस्टर्स पर कालिख भी पोतते हुए नजर आते हैं. आर-पार की इस लड़ाई में भीड़ किसी भी हद तक गुजरने को तैयार दिखती है.

श्रेयस तलपड़े की बेटी के लिए लड़ती हैं काजल

श्रेयस तलपड़े फिल्म में एक ऐसे पिता के किरदार में नजर आते हैं जिसकी 7 साल की बेटी की मौत हो जाती है और उसे न्याय दिलाने का काम काजल करती हैं. काजल जहां वकील अर्चना के किरदार में हैं तो वहीं श्रेयस के किरदार का नाम है योगेश पांडे. योगेश की बेटी की मौत डॉक्टर कैंसर से होना बताते हैं, लेकिन योगेश का मानना है कि उसकी बेटी की मौत खाने में मौजूद मिलावट और पेस्टिसाइड से हुई है. इसके बाद काजल उसे न्याय दिलाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा देती हैं.

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कब रिलीज होगी 'द इंडिया स्टोरी'?

श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म सिनेमाघरों में 24 जुलाई 2026 को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में रिलीज होगी. इसकी कहानी सागर बी शिंदे ने लिखी है. जबकि इसका डायरेक्शन चेतन डीके ने किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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Kajal Aggarwal The India Story The India Story Teaser
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