'द गॉडफादर' फेम रॉबर्ट डुवैल के निधन पर अनुपम खेर ने जताया दुख, कहा- 'आपका काम सबको सिखाता रहेगा'

अमेरिकी एक्टर और फिल्म निर्माता रॉबर्ट डुवैल का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है. ऑस्कर जीत चुके इस दिग्गज कलाकार ने ‘द गॉडफादर’ जैसी कल्ट फिल्म में अपनी शानदार एक्टिंग से दुनिया भर में पहचान बनाई थी. उनके जाने की खबर ने सिनेमा प्रेमियों को मायूस कर दिया है. इस दुखद खबर की पुष्टि उनकी पत्नी लुसियाना डुवैल ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करके की है.

वर्जीनिया स्थित घर पर ली आखिरी सांस

जारी बयान के मुताबिक रॉबर्ट डुवैल ने रविवार को वर्जीनिया के मिडलबर्ग में अपने घर पर अंतिम सांस ली थी. उनका जन्म 5 जनवरी 1931 को कैलिफोर्निया में हुआ था. सात दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया है. खास बात ये रही कि हर किरदार में वो गहराई और सच्चाई लेकर आते थे जिसकी वजह से उनके रोल लंबे समय तक याद रहते थे.

अनुपम खेर ने जताया दुख

एक्टर अनुपम खेर ने भी रॉबर्ट डुवैल के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि डुवैल ऐसे एक्टर थे जिन्हें कभी ध्यान खींचने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ी है. शांत, सटीक और बेहद सच्चे अंदाज में उन्होंने हर रोल में गहराई भरी और पर्दे पर अपनी अलग छाप छोड़ी है. अनुपम खेर ने ये भी कहा कि वो उनके पसंदीदा एक्टर्स में से एक थे क्योंकि उन्हें कभी स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं पड़ी थी.

यादगार किरदार और दमदार परफॉर्मेंस

अनुपम खेर ने आगे लिखा कि ‘द गॉडफादर’ में टॉम हेगन का उनका संयमित और मजबूत किरदार हो या ‘एपोकैलिप्स नाउ’ में किलगोर की तीव्रता. उनके निभाए हुए रोल स्क्रीन के बाद भी याद रह जाते हैं. ‘टेंडर मर्सीज’ में उनकी ऑस्कर जीतने वाली परफॉर्मेंस ने उनकी अलग तरह की एक्टिंग दिखाई थी. वहीं ‘द एपोस्टल’ और ‘लोनसम डव’ जैसी फिल्मों ने उन्होंने निडर अंदाज को सामने रखा था.

‘द गॉडफादर’ से मिली खास पहचान

साल 1972 में रिलीज हुई ‘द गॉडफादर’ ने रॉबर्ट डुवैल को हॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल कर दिया था. निर्देशक फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की इस फिल्म में उन्होंने टॉम हेगन का किरदार निभाया था. इस भूमिका को उन्होंने संयम और गहरी भावनाओं के साथ बड़े ही बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा था जो आज भी सिनेमा प्रेमियों के लिए खास बना हुआ है.