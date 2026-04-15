अक्षय कुमार एक बार फिर अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे हैं. हालांकि एक्टर की कोविड 19 के बाद रिलीज हुई कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई हैं ऐसे में ‘भूत बंगला’ से काफी उम्मीदें हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिलाड़ी कुमार की एक फिल्म ने अपने बजट से 344 फीसदी ज्यादा कमाई की थी और एक्टर को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था.

इस फिल्म ने अक्षय कुमार को बनाया सुपरस्टार

दरअसल हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की 24 दिसंबर 1999 को रिलीज हुई फिल्म जानवर के बारे में. इस फिल्म का निर्देशन सुनील दर्शन ने किया था और इसमें अक्षय कुमार के अलावा करिश्मा कपूर और शिल्पा शेट्टी ने अहम रोल निभाया था. ये फिल्म उस साल की बड़ी हिट साबित हुई थी हालांकि इसे क्रिटिक्स से मिला-जुला रिव्यू मिला था लेकिन अक्षय की परफॉर्मेंस की जबरदस्त तारीफ हुई थी थी. इस फिल्म ने अक्षय के करियर को ऊचाईंयों तक पहुंचा दिया था और उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था.

बजट से 344 फीसदी ज्यादा की थी कमाई

बता दें कि जानवर को बेहद कम बजट में बनाया गया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत 4.5 करोड़ रुपये थी. वहीं बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के मुताबिक इसने अपनी लागत के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 15.48 करोड़ की कमाई की थी. यानी इसने अपने बजट से 3 गुना से भी ज्यादा कमाकर इस फिल्म ने मेकर्स को मालामाल कर दिया था.

जानवर ने कितना फीसदी कमाया था मुनाफा

4.5 करोड़ की लागत में बनी जानवर ने अपने बजट से 3.4 गुना से ज्यादा कमाई की थी. जो कि प्रतिशत में 344 फीसदी होता है. वहीं बजट निकालने के बाद इसे 244 फीसदी का नेट प्रॉफिट हुआ था.यानी ये फिल्म मेकर्स के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हुई थी.

अक्षय कुमार अपकमिंग फिल्में

फिलहाल अक्षय कुमार की 17 अप्रैल को भूत बंगला रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. इसके अलावा एक्टर के पास हैवान, वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्में भी हैं.