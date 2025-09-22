Duniya Haseeno Ka Mela: 28 साल बाद फिर हर एक की जुबां पर चढ़ा बॉबी देओल का ये गाना, Aryan Khan हैं वजह
Duniya Haseeno Ka Mela: बॉबी देओल की फिल्म 'गुप्त' का गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसकी वजह आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का क्लाइमैक्स है.
बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल की फिल्म 'गुप्त' 1977 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' उस समय खूब चर्चा में रहा था. वहीं अब 28 साल बाद एक बार फिर ये गाना वायरल हो रहा है. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की वजह से ये गाना एक बार फिर हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है.
दरअसल 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' आर्यन खान की पहली सीरीज हैं जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया है. इस वेब सीरीज में बॉबी देओल अजय तलवार के किरदार में नजर आए हैं. वहीं मोना सिंह लीड एक्टर लक्ष्य (आसमान सिंह) की मां (रीता) के रोल में नजर आती हैं. रीता पहले बॉलीवुड में काम कर चुकी होती हैं और उनका बेटा आसमान सिंह ने करियर की शुरुआत ही की होती है.
क्यों फिर वायरल हो रहा 'दुनिया हसीनों का मेला'?
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अजय तलवार (बॉबी देओल) की बेटी करिश्मा तलवार और आसमान सिंह के बीच अफेयर दिखाया जाता है. वेब सीरीज के क्लाइमैक्स में बॉबी देओल की फिल्म 'गुप्त' का गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' दिखाया जाता है. इसमें ओरिजिनल गाने में रीता को एडिटिंग की मदद से बॉबी के साथ झूमते दिखाया जाता है. इस दौरान ये राज खुलता है कि अजय और रीता का उस दौर में अफेयर था और आसमान सिंह का बाप असल में अजय तलवार ही है. इसका मतलब करिश्मा आसमान की सौतेली बहन हैं.
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के इस क्लाइमैक्स ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया. गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' के जरिए जिस तरह एक बड़े राज का पर्दाफाश हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया. ऐसे में ये गाना एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्टार कास्ट
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. आर्यन खान की इस सीरीज में सहर बंबा, लक्ष्य, राघव जुयाल, मनोज पाहवा से लेकर मोना सिंह और आन्या सिंह समेत कई स्टार्स अहम किरदार में दिखाई दिए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL