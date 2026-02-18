तापसी पन्नू की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा है हाल, ओटीटी पर कर सकते हैं एंजॉय

बॉलीवुड की पावरफुल एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है. उन्होंने हर तरह की फिल्मों में काम किया है. जैसे की रोमांस हो थ्रिलर हो बायोपिक या सोशल ड्रामा तापसी हर रोल में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही हैं. उनकी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचाई है बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लोगों का खूब मनोरंजन किया है. कुछ फिल्में हिट हुईं, कुछ फ्लॉप साबित हुईं, लेकिन हर फिल्म में उनका परफॉर्मेंस सराहा गया है. आज हम उनकी फिल्मों की के बारे में बात करेंगे.

खेल खेल में

सबसे पहले बात करते है उनकी फिल्म‘खेल खेल में’के बारे में. ये एक कॉमेडी‑ड्रामा फिल्म है जिसमें तापसी पन्नू, अक्षय कुमार और वाणी कपूर दोस्तों की मस्ती, झगड़े और रोमांस के मजेदार पलों को दिखाती हैं. फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज हुई थी. फिल्म की कमाई ओपनिंग डे 5.23 करोड़ और लाइफटाइम 40.36 करोड़ रही है. इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप माना गया था. फिलहाल इसे आप नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पर देख सकते है.

डंकी

‘डंकी’ में शाहरुख खान और तापसी पन्नू की जोड़ी नजर आती है. यह फिल्म अवैध रूप से विदेश जाने वाले चार दोस्त की कहानी है. और कहानी दोस्ती के इर्द‑गिर्द घूमती है. तापसी ने इसमें अहम भूमिका निभाई और फिल्म में कॉमेडी और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण है. ये फिल्म 21 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी. इसकी ओपनिंग डे पर 28 करोड़ और लाइफटाइम 212.42 करोड़ की कमाई रही है. इसे फिल्म को एवरेज कहा गया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

दो बारा

‘दो बारा’ एक साई-फाई थ्रिलर फिल्म है. जो टाइम ट्रैवल पर आधारित है. इस फिल्म का निर्दशन अनुराग कश्यप ने किया है. इस फिल्म में तापसी उसी घर में शिफ्ट होती है जहां एक पुराने टीवी के जरिए एतीत में संर्पक कर सकते है. ये फिल्म 19 अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी. फिल्म नें ओपनिंग डे 0.72 करोड़ और लाइफटाइम 5.35 करोड़ की कमाई की है. इसे फ्लॉप फिल्म माना गया. ये फिल्म नेटफ्लिक्स और गूगल प्ले मूवीज पर मिल सकती है.

शाबाश मिठू

‘शाबाश मिठू’ क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक है. तापसी ने इसमें प्रेरक और रियल‑लाइफ किरदार निभाया है. फिल्म में मिताली राज की जिंदगी के संघर्ष और क्रिकेट के प्रति समर्पण को दिखाया गया है. ये फिल्म 15 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी. फिल्म को ओपनिंग डे कलेक्शन 0.40 करोड़ और लाइफटाइम 2.23 करोड़ रहा है. इसे फिल्म को फ्लॉप माना गया है. फिलहाल ये फिल्म मेजर औटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीमिंग सूची में नहीं है.

थप्पड़

‘थप्पड़’ घरेलू हिंसा, सम्मान और आत्म‑सम्मान की कहानी है. तापसी ने इसमें एक घरेलू महिला की भूमिका निभाई जो अपने हक के लिए लड़ती है. फिल्म ने लोगों और क्रिटिक्स से खूब तारीफें पाई थी. ये फिल्म 28 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी. फिल्म का ओपनिंग डे 2.89 करोड़ और लाइफटाइम 30.61 करोड़ कलेक्शन रहा है. इसे इस फिल्म को एवरेज फिल्म माना गया है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.

सांड की आंख

‘सांड की आंख’ में दो बुजुर्ग महिलाओं की कहानी दिखाई गई जो शार्पशूटिंग में रिकॉर्ड बनाती हैं. तापसी ने इसमें प्रेरक सहायक भूमिका निभाई है. फिल्म महिला सशक्तिकरण और संघर्ष की कहानी है. ये फिल्म 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी. फिल्म नें ओपनिंग डे 0.48 करोड़ और लाइफटाइम 23.40 करोड़ की कमाई की है. इसे फ्लॉप फिल्म माना गया है. ये फिल्म जी5 पर उपलब्ध है.

गेम ओवर

‘गेम ओवर’ एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें तापसी एक गेम डिजाइनर का रोल निभाती हैं. कहानी में डरावनी परिस्थितियों में खुद को बचाने की कहानी है.ये फिल्म 14 जून 2019 को रिलीज हुई थी. फिल्म नें ओपनिंग डे 0.38 करोड़ और लाइफटाइम 4.69 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसे फिल्म को फ्लॉप माना गया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

बदला

बदला' एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जो स्पैनिश फिल्म 'द इनविजिबल गेस्ट' से प्रेरित है. कहानी नैना सेठी के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने प्रेमी की हत्या के आरोप में फंसी है. वकील बादल गुप्ता इस पेचीदा मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उसे बचाते हुए सच का पता लगाते हैं. 8 मार्च 2019 को ये फिल्म रिलीज हुई थी. फिल्म की ओपनिंग डे 5.04 करोड़ और लाइफटाइम कलेक्शन 87.99 करोड़ रही है. ये फिल्म हिट हुई थी. ये फिल्म अक्सर नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर मिल जाती है.

मनमर्जियां

‘मनमर्जियां’ में तापसी और विक्की कौशल की इमोशनल रोमांस‑ड्रामा कहानी दिखाई गई. फिल्म में प्यार, संघर्ष और रिश्तों की जटिलता दिखाई गई है. ये फिल्म 14 सितंबर 2018 को रिलीज हुई थी. फिल्म की ओपनिंग डे 3.52 करोड़ और लाइफटाइम 27.09 करोड़ कमा रही है. ये फिल्म फ्लॉप हुई थी. ये फिल्म जी5 पर उपलब्ध है.

मुल्क

‘मुल्क’ कोर्ट‑ड्रामा फिल्म है जो सांप्रदायिक विवाद और इंसाफ की लड़ाई पर आधारित है. तापसी ने इसमें संवेदनशील भूमिका निभाई है. फिल्म 3 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी.फिल्म की कमाई ओपनिंग डे 1.68 करोड़ और लाइफटाइम 21.10 करोड़ रही है. इसे एवरेज फिल्म कहा गया है. ये फिल्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है.

सूरमा

‘सूरमा’ हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म है. तापसी ने सहायक भूमिका निभाई है. फिल्म में खिलाड़ी की चुनौतियों और जीत की कहानी दिखाई गई है. ये फिल्म 13 जुलाई 2018 को रिलीज हुई थी. फिल्म की कमाई ओपनिंग डे 3.20 करोड़ और लाइफटाइम 32.42 करोड़ रही है. इसे फ्लॉप कहा गया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

दिल जंगली

‘दिल जंगली’ रोमांटिक‑कॉमेडी फिल्म है जिसमें तापसी ने हल्की‑फुल्की लव स्टोरी दिखाई है. ये फिल्म 9 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी. फिल्म नें ओपनिंग डे 0.35 करोड़ और लाइफटाइम 1.30 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसे फ्लॉप फिल्म माना गया है. ये फिल्म जी5 पर उपलब्ध है.

जुड़वा 2

‘जुड़वा 2’ कॉमेडी‑एक्शन फिल्म है जिसमें तापसी ने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी है.ये फिल्म 29 सितंबर 2017 को रिलीज हुई थी. ओपनिंग डे पर फिल्म नें 16.10 करोड़ और लाइफटाइम 138.61 करोड़ की कमाी की है. इसे सेमी‑हिट कहा गया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स स्ट्रीम हो रही है.

नाम शबाना

‘नाम शबाना’ एक एक्शन‑थ्रिलर फिल्म है जिसमें तापसी ने जासूस के रूप में नजर आई हैं. 31 मार्च 2017 को ये फिल्म रिलीज हुई थी. फिल्म नें ओपनिंग डे 5.12 करोड़ और लाइफटाइम 36.76 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसे एवरेज फिल्म माना गया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

रनिंग शादी

‘रनिंग शादी’ शादी‑थीम वाली कॉमेडी‑ड्रामा फिल्म है. ये फिल्म 17 फरवरी 2017 को रिलीज हुई थी.फिल्म नें ओपनिंग डे 0.15 करोड़ और लाइफटाइम 0.98 करोड़ कमाया है. इसे फ्लॉप फिल्म कहा गया है. ये फिल्म हॉटस्टार पर मिल सकती है.

द गाजी अटैक

'द गाजी अटैक’ समुद्री युद्ध पर आधारित एक एक्शन‑ड्रामा फिल्म है जिसमें तापसी ने सपोर्टिंग रोल निभाया है. फिल्म 17 फरवरी 2017 को रिलीज हुई थी.फिल्म की कमाई ओपनिंग डे 1.65 करोड़ और लाइफटाइम 20.3 करोड़ रही है. इसे एवरेज फिल्म माना गया है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

पिंक

‘पिंक’ महिलाओं के अधिकार और कानूनी लड़ाई की कहानी है. तापसी ने इसमें सशक्त भूमिका निभाई है. फिल्म 16 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी. ओपनिंग डे पर फिल्म नें 4.32 करोड़ और लाइफटाइम 65.39 करोड़ की कमाईकी थी. इस फिल्म को सेमी‑हिट कहा गया है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.

बेबी

‘बेबी’ एक्शन‑थ्रिलर फिल्म है जिसमें तापसी ने खुफिया एजेंट का रोल निभाया है.फिल्म 23 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई थी. फिल्म नें ओपनिंग डे 9.3 करोड़ और लाइफटाइम 95.56 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसे सेमी‑हिट माना गया है. ये फिल्म हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

चश्मे बद्दूर

‘चश्मे बड्डूर’ मजेदार रोमांटिक‑कॉमेडी फिल्म है जिसमें तापसी ने प्यारा और मजेदार किरदार निभाया है.ये फिल्म 5 अप्रैल 2013 को रिलीज हुई थी.फिल्म की कमाई ओपनिंग डे 5.18 करोड़ और लाइफटाइम 41.68 करोड़ रही है. इसे हिट फिल्म माना गया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मिल सकती है.