हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: 'एक दीवाने की दीवानियत' पर भारी पड़ी 'थामा', एडवांस बुकिंग में कर रही बंपर कमाई

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: 'एक दीवाने की दीवानियत' पर भारी पड़ी 'थामा', एडवांस बुकिंग में कर रही बंपर कमाई

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Advance Booking Collection: 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. इससे पहले दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 17 Oct 2025 10:01 PM (IST)
इस साल दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश होने जा रहा है. हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' और रोमांटिक फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' एक साथ थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं. दोनों फिल्में 21 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर आएंगी. इससे पहले आज से 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. दोनों फिल्में एडवांस बुकिंग में धुआंधार कमाई कर रही है.

'थामा' का एडवांस बुकिंग कलेक्शन

  • 'थामा' की एडवांस बुकिंग शुरू हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और फिल्म दो करोड़ रुपए का कलेक्शन करने के करीब पहुंच गई है.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान खुराना की फिल्म ने अब तक 12 हजार से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं.
  • इसी के साथ 'थामा' ने अब तक (रात 10 बजे तक) 34.16 लाख रुपए कमा लिए हैं. ब्लॉक सीट्स के साथ ये आंकड़ा 1.89 करोड़ रुपए हो गया है.
  • एडवांस बुकिंग में आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' से आगे चल रही है.

'एक दीवाने की दीवानियत' का एडवांस बुकिंग कलेक्शन

  • 'एक दीवाने की दीवानियत' पर 'थामा' के साथ क्लैश का गहरा असर देखने को मिल रहा है.
  • रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में ही हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'थामा' से काफी पिछड़ गई है.
  • सैकनिल्क की मानें तो फिल्म अब तक 2 हजार से ज्यादा टिकटों की बिक्री कर चुकी है.
  • 'एक दीवाने की दीवानियत' ने एडवांस बुकिंग में अब तक 3.92 लाख रुपए बटोर लिए हैं.
  • ब्लॉक सीट्स के साथ फिल्म 13.08 लाख रुपए का ही कारोबार कर पाई है.

'थामा' का बजट और स्टार कास्ट
मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम किरदार अदा करते दिखाई देंगे. बॉलीवुड हंगामा की मानें तो 'थामा' का बजट 145 करोड़ रुपए है.

'एक दीवाने की दीवानियत' की स्टार कास्ट
'एक दीवाने की दीवानियत' की बात करें तो इस फिल्म को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे के साथ सोनम बाजवा रोमांस करती नजर आएंगी.

Published at : 17 Oct 2025 09:54 PM (IST)
Ek Deewane Ki Deewaniyat Diwali 2025 Thamma
विश्व
ट्रंप क्या हटा देंगे चीन पर लगा टैरिफ? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'ये टिकाऊ नहीं है'
दिल्ली NCR
दिवाली से पहले दिल्ली में ट्रैफिक का बुरा हाल, त्योहार पर ऐसी रहेगी व्यवस्था
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
Celebrities
Diwali 2025: ये फेस्टिव सीजन होगा इन सितारों के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल, पार्टनर्स संग मनाएंगे पहली दिवाली
Embed widget