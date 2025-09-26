'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!

'स्त्री 2' और 'मुंज्या' जैसी फिल्में बनाकर बड़ा फैन बेस तैयार करने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने 'थामा' का ट्रेलर रिलीज किया है. इस ट्रेलर को देखते ही एहसास हो रहा है कि ये 'स्त्री 2' जैसी ब्लॉकबस्टर बन सकती है.

21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म के सामने 'एक दीवाने की दीवानियत' को छोड़ दें, तो कोई भी बड़ी फिल्म कंपटीशन में नहीं है. इसके अलावा, नीचे वो वजहें भी हैं जो इसे बॉक्स ऑफिस पर किंग बना सकती हैं.

'थामा' काटेगी बॉक्स ऑफिस पर गदर, 5 वजहें

हॉलीवुड में ट्वाइलाइट सीरीज की फिल्मों से लेकर वैंपायर डायरीज जैसे शोज तक वैंपयार्स की लव स्टोरी तो आपने देखी ही होगी. लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि बॉलीवुज में ऐसी वैंपायर फिल्म बन रही है. तो ये वजह काफी है दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने के लिए . फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान और पहले से भी इस बारे में मेकर्स की तरफ से हिंट दिया गया है कि फिल्म में स्त्री और भेड़िया का कैरेक्टर भी होने वाले हैं. दोनों ही पॉपुलर हैं. दर्शक थामा के साथ इन दोनों की जुगलबंदी भी देखना चाहेंगे. ट्रेलर में मैडॉक यूनिवर्स की फिल्मों में जैसी कॉमेडी दिखी है, वैसी ही कॉमेडी दिख रही है. जो कई जगह बेहद सिचुएशनल लग रही है. जाहिर है ये हंसाने के लिए काफी है दर्शकों को. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना तीनों ही वैंपायर बने दिखे हैं. अपने चहेते एक्टर्स को ऐसे रूप में देखना उनके फैंस के लिए काफी बड़ी वजह है फिल्म के लिए थिएटर्स तक खिंचे आने के लिए. इसके अलावा, फिल्म में कॉमेडी और हॉरर तो है ही, सबसे खास बात ट्रेलर में जो दिखी वो है फिल्म का एक्शन जो ट्वाइलाइट सीरीज की फिल्मों जैसा फील दे रहा है. जाहिर है अब यूनिवर्स की फिल्म में पहली बार इतना धांसू एक्शन दिखने वाला है तो दर्शक तो आएंगे ही फिल्म देखने के लिए.

अगर आपको इन 5 वजहों में हल्का सा भी शक है तो फिल्म का ट्रेलर यहां देख लीजिए, शक दूर हो जाएगा.

'थामा' का ट्रेलर देखें यहां