आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की मचअवेटेड फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को दुनियाभर के थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है. फिल्म को लेकर खूब बज था और फैंस एक्साइटेड भी थे.

अब जब फिल्म फाइनली सिनेमाघरों में आ चुकी है तो मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स ने 'स्त्री' और 'भेड़िया' जैसी फिल्मों से जो दर्शक वर्ग अपने साथ जोड़ा है उसने फिल्म को कमाल की ओपनिंग दी है. रिलीज के कुछ ही घंटों में फिल्म ने दहाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'मुंज्या' डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 3:05 बजे तक 11.14 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. बता दें कि ये डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है जिसे हम थोड़ी-थोड़ी देर में अपडेट करते रहेंगे.

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का प्रीडिक्शन 15-18 करोड़ रुपये का है और अभी तक की कमाई देखकर लग रहा है कि फिल्म फाइनल आंकड़े आने के बाद इससे भी कहीं आगे निकल जाएगी.

2025 की टॉप 10 ओपनिंग डे कलेक्शन करने वाली फिल्मों में 'थामा' शामिल

'थामा' ने ओपनिंड डे पर है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. इस साल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं. इन फिल्मों में से बागी 4, स्काई फोर्स और जॉली एलएलबी 3 थोड़ी ही देर में पीछे होने वाली हैं.

छावा- 31 करोड़

वॉर 2- 29 करोड़

सिकंदर- 26 करोड़

हाउसफुल 5- 24 करोड़

सैयारा- 21.5 करोड़

रेड 2- 19.25 करोड़

कांतारा चैप्टर 1 (हिंदी)- 18.5 करोड़

जॉली एलएलबी 3- 12.5 करोड़

स्काई फोर्स- 12.25 करोड़

बागी 4- 12 करोड़

'थामा' बनी हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म

मैडॉक के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अभी तक जितनी फिल्में आई हैं उनमें से सिर्फ 'स्त्री 2' को छोड़कर 'थामा' ने सभी फिल्मों को ओपनिंग डे कलेक्शन में पीछे कर दिया है. ये पूरी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.

स्त्री 2- 51.8 करोड़

भेड़िया- 7.48 करोड़

स्त्री- 6.82 करोड़

मुंज्या- 4 करोड़

आप ऊपर लिस्ट में साफ देख सकते हैं कि 'थामा' हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म भी बन चुकी है.

'थामा' के बारे में

फिल्म का डायरेक्शन आदित्य सरपोतदार ने किया है. फिल्म में रश्मिका, आयुष्मान के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम रोल में हैं. ये फिल्म पिशाच कथाओं पर आधारित फिल्म है, जिसे एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में 3.5 स्टार्स देते हुए अलग तरह की दिवाली एंटरटेनर और बेहतरीन फिल्म बताया है.