हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma Final Box Office: आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हुआ एंड, वर्ल्डवाइड कमाए इतने करोड़

Thamma Final Box Office: आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हुआ एंड, वर्ल्डवाइड कमाए इतने करोड़

Thamma Final Box Office: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म कितना कलेक्शन करके बंद हुई है आइए आपको बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 28 Nov 2025 09:00 AM (IST)
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा सिनेमाघरों पर दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया है. दिवाली से लेकर अब तक इस फिल्म को पसंद किया जा रहा था मगर अब बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का दम निकल गया है. थामा का फाइनल वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी सामने आ गया है. पहले दिन शानदार कमाई करने के बाद ये फिल्म बहुत जल्दी ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी. आइए आपको थामा के कलेक्शन के बारे में बताते हैं.

पहले दिन की थी जबरदस्त कमाई

थामा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन 23 करोड़ का कलेक्शन किया था. थामा मंगलवार के दिन रिलीज हुई थी. ये एक्सटेंडिड वीक था. जिस वजह से 10 दिन में फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. उसके बाद से फिल्म की कमाई में गिरावट आना शुरू हो गई थी. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 17.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे हफ्ते में 5.50 करोड़ और चौथे हफ्ते में 1.25 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई थी.

इतने कलेक्शन पर हुई बंद

थामा के इंडिया में कलेक्शन की बात करें तो इसने 126 करोड़ नेट और 151 करोड़ ग्रॉस की कमाई की थी. वहीं इसका ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ये 176.50 करोड़ ग्रॉस पर बंद हुई है. थामा के बजट की बात करें तो ये 145 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी. फिल्म ने अपने बजट से ज्यादा की कमाई कर ली है.

ये थी स्टारकास्ट

थामा की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है. अब इस यूनिवर्स की अगली फिल्म का फैंस को इंतजार है. हॉरर-कॉमेडी लोगों को काफी पसंद आती है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करती है.

Published at : 28 Nov 2025 09:00 AM (IST)
