इस समय थिएटर्स में एक से बढ़कर एक हिंदी और साउथ फिल्में लगी हैं. लेकिन 31 अक्टूबर से ये तमाम फिल्में असम के सभी सिनेमाघरों से हटा दी जाएंगी. इस लिस्ट में 'थामा', 'एक दीवाने की दीवानियत' से लेकर 'कांतारा: चैप्टर 1' तक शामिल हैं. सभी फिल्मों को हटाकर 31 अक्टूबर से सिर्फ एक फिल्म सारे थिएटर्स में दिखाई जाएगी.

देशभर के सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को कई नई फिल्में रिलीज होंगी. 'बाहुबली: द एपिक', 'सिंगल सलमा', 'द ताज स्टोरी', 'द ब्लैक फोन 2', 'बुगोनिया' से लेकर 'गुड बॉय' तक इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर आएंगी. लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ये नई फिल्में असम के किसी थिएटर में रिलीज नहीं होंगी.

धड़ाधड़ बिक रहीं जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म की टिकटें

दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग को ट्रिब्यूट देने के लिए 31 अक्टूबर से राज्य के हर थिएटर में सिर्फ 'रोई रोई बिनाले' की स्क्रीनिंग होगी. ये फिल्म दिवंगत सिंगर की आखिरी फिल्म है. 'रोई रोई बिनाले' की एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है जिसमें ये शानदार कलेक्शन कर रही है. रिपोर्ट में लिखा है- 'असम में रोई रोई बिनाले की टिकट बिक्री ऐतिहासिक रही है. वीकेंड के लगभग सभी शो फुल हैं और वीक डेज के दिनों के शो भी तेजी से भर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म असम सर्किट की सभी फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी.'

डूबने से हुई थी जुबीन गर्ग की मौत

सिंगर ज़ुबीन गर्ग की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में डूबने से मौत हो गई थी. अब उनकी मौत के बाद उनकी आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' रिलीज होने जा रही है. इस फिल्ममें जुबीन ने एक अंधे आर्टिस्ट का किरदार निभाया है. 'रोई रोई बिनाले' की स्क्रिप्ट भी खुद जुबीन ने लिखी थी. इस फिल्म में मौसमी अलीफा, जॉय कश्यप और अचूर्ज्या बोरपात्रा जैसे कलाकार भी हैं. ज़ुबीन गर्ग के साथ उनकी वाइफ पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और श्यामंतक गौतम भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में हैं.