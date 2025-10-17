'थामा' ने रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड, हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म बनी
Thamma Budget And Record: 'थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म बन गई है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 'स्त्री 2' को पीछे छोड़ दिया है.
मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर दर्शकों में गजब की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. 'स्त्री 2' बाद 'थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पहली हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. आयुष्मान खुराना स्टारर इस फिल्म को बड़े बजट में तैयार किया गया है और कहा जा रहा है कि 'थामा' ने रिलीज से पहले ही 'स्त्री 2' को पछाड़ दिया है.
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म है. फिल्म में जिस तरह से वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपए पहुंच गया है. वहीं प्रिंट और प्रमोशन का खर्च लगभग 20 करोड़ रुपए हो सकता है. इस तरह 'थामा' का कुल बजट लगभग 145 करोड़ रुपए होता नजर आ रहा है.
'स्त्री 2' के बजट से भी महंगी है 'थामा'
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है- 'स्त्री 2 को प्रिंट और प्रमोशन समेत 125 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया गया था. थामा का बजट स्त्री 2 से लगभग 20 करोड़ रुपए ज्यादा है, और निर्माता दिनेश विजान दर्शकों को लाने के लिए रश्मिका और आयुष्मान पर दांव लगा रहे हैं. वो में कंटेंट के जादू में विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और अब वे उम्मीद कर रहे हैं कि लीड एक्टर पहले दिन दर्शकों को आकर्षित करेंगे.'
'थामा' की स्टार कास्ट और रिलीज डेट
'थामा' को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्शन किया है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे. इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी फिल्म का हिस्सा हैं. 'थामा' में नोरा फतेही और मलाइका अरोड़ा के एक-एक आइटम सॉन्ग भी हैं जो रिलीज हो चुके हैं. फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' से टकराएगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL