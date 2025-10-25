Box Office: 'थामा' ने 5 दिन में कितना कमाया, बजट निकाला या नहीं? जानें आंकड़ों का सच
Thamma Box Office Collection Day 5: 'थामा' पिछले 5 दिनों से बराबर धांसू कमाई कर रही है, लेकिन बजट क्या ये बजट निकाल पाई है या नहीं? इस सवाल का जवाब आपको यहां मिलेगा.
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे एक्टर्स ने मिलकर 'थामा' को बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है.
दिवाली के मौके पर रिलीज हुई मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की इस पांचवी फिल्म ने 5 दिनों में ही इंडिया और वर्ल्डवाइड कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए हैं. हालांकि, फिल्म का बजट ठीकठाक है, तो चलिए जानते हैं कि फिल्म ने कितना बजट निकाल लिया है.
'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
21 अक्टूबर को रिलीज हुई हॉरर-कॉमेडी 'थामा' ने हर दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया. फिल्म ने 24 करोड़ की ओपनिंग लेने के बाद दूसरे और तीसरे दिन 18.6 और 13 करोड़ कमाए. चौथे दिन का कलेक्शन 10 करोड़ रहा.
वही आज यानी पांचवें दिन वीकेंड की छुट्टियों का फायदा मिलता दिखा और फिल्म 10:25 बजे तक 13 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 78.60 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये डेटा फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'थामा' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, सिर्फ 4 दिनों में ही 90 करोड़ रुपये का धांसू कलेक्शन कर लिया है. आज की कमाई का डेटा कल तक अपडेट होगा और अगर इसमें आज की कमाई का डेटा जोड़ दें तो ये 103 करोड़ के ऊपर पहुंचता है.
'थामा' ने निकाला बजट का बड़ा हिस्सा
फिल्म को टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 145 करोड़ के भारी-भरकम बजट में तैयार किया गया है. फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन में आज का डेटा जोड़कर देखें तो ये फिल्म अपने बजट का 75 प्रतिशत से ज्यादा निकाल चुकी है.
फिल्म को हिट होने के लिए बजट का दोगुना कमाना होगा यानी करीब 290 करोड़. यानी हिट टैग पाने के लिए फिल्म को अभी लंबी रेस में दौड़ लगानी होगी, लेकिन फिल्म बजट का बहुत बड़ा हिस्सा निकालकर उम्मीद जगा चुकी है कि अब ये भी मुमकिन है क्योंकि सिर्फ 25 प्रतिशत हिस्सा निकालना बाकी है.
