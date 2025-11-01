हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: अक्षय कुमार के पीछे हाथ धोकर पड़ी 'थामा', एक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा दूसरा तोड़ने वाली है

Thamma Box Office Collection Day 12: 'थामा' की कमाई में बहुत लंबा उछाल देखने को मिला है, हालांकि फिल्म को हिट होने के लिए अब भी काफी लंबी दूरी तय करनी है. यहां जानिए कमाई

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 01 Nov 2025 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' ने 21 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से हर दिन बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाती दिखी, लेकिन दिन बढ़ने के साथ ही फिल्म की कमाई तेजी से घटने भी लगी.

वीकडेज में आने के बाद से फिल्म किसी भी दिन 6 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई. हालांकि, फिल्म ने आज वीकेंड में एंट्री लेते ही फिर से पलटी मारी और बॉक्स ऑफिस को फिर से गिरफ्त में ले लिया. इसके साथ ही, 2025 की सबसे ज्यादा कमाई वाली टॉप 10 फिल्मों में भी शामिल हो गई.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'थामा' को 10 दिनों के एक्सटेंडेड वीक का फायदा मिला और इसने इतने ही दिनों में 108.4 करोड़ रुपये बटोर लिए. 11वें दिन फिल्म की कमाई 3 करोड़ रही, लेकिन आज यानी 12वें दिन इजाफा देखने को मिला.

आज 6:25 बजे तक फिल्म ने 2.6 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं और टोटल कलेक्शन 114 करोड़ रुपये पहुंच गया है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें अभी बदलाव हो सकता है.

'थामा' 2025 की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों में शामिल

फैंस को उम्मीद थी कि 'थामा' बहुत जल्द 2025 की टॉप 10 कमाई वाली हिंदी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी और ऐसा आज हो भी गया है. फिल्म ने लिस्ट में सबसे आखिरी में मौजूद 'स्काई फोर्स' (113.62 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए 10वें नंबर पर अपनी जगह पक्की कर ली है.

अब फिल्म का अगला टारगेट फिर से अक्षय कुमार की ही 'जॉली एलएलबी 3' है जो 117.01 करोड़ के साथ 9वें नंबर पर है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Universal Music India (@universalmusicindia)

'थामा' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 145 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है. सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 11 दिनो में 155.25 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी कर चुकी है.

यानी फिल्म बजट तो निकाल चुकी है लेकिन अभी हिट होने के लिए फिल्म को 140 करोड़ रुपये के आसपास और कमाने होंगे क्योंकि बजट का दोगुना कमाने के बाद ही फिल्म हिट की कैटेगरी में शामिल हो सकती है. जाहिर है फिल्म अभी हिट टैग से कोसों दूर है.

Published at : 01 Nov 2025 06:25 PM (IST)
Ayushmann Khurrana Box Office Thamma Box Office Collection
