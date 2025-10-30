हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'थामा' ने निकाला पूरा बजट, बस इतना कमाते ही 2025 की टॉप 10 फिल्मों में होगी शामिल

Box Office: 'थामा' ने निकाला पूरा बजट, बस इतना कमाते ही 2025 की टॉप 10 फिल्मों में होगी शामिल

Thamma Box Office Collection Day 10: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म ने 10 दिनों में पूरा बजट निकाल लिया है. अब फिल्म बहुत 2025 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल होने वाली है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 30 Oct 2025 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' सिनेमाहॉल में आज 10 दिन पूरे कर चुकी है. दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू ओपनिंग ली और 6 दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड का भी खूब फायदा उठाया.

इतना ही नहीं, ये फिल्म 100 करोड़ी भी हो चुकी है. अब फैंस को उम्मीद है कि ये जल्द ही 2025 की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगी. अभी तक का कलेक्शन देखेंगे तो आपकी भी उम्मीद जगेगी.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने 9 दिनों में 105 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. अब आज यानी 10वें दिन 7:45 बजे तक फिल्म की कमाई 2.02 करोड़ रुपये हो चुकी है. टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 107.02 करोड़ रुपये हो चुका है.

सैक्निल्क पर उपलब्ध आज की कमाई से जुड़ा डेटा फिलहाल शुरुआती है. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.

2025 की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में कब शामिल होगी 'थामा'?

इस साल के 10 महीनों में रिलीज हुई सभी बॉलीवुड फिल्मों और साउथ की हिंदी वर्जन फिल्मों को मिलाकर सैक्निल्क पर टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में जो डेटा है, वो इस प्रकार है-

  1. छावा- 585.7 करोड़
  2. सैयारा- 329.7 करोड़
  3. कांतारा चैप्टर 1- 210.25 करोड़
  4. महावतार नरसिम्हा- 188.2 करोड़
  5. हाउसफुल 5- 183.38 करोड़
  6. वॉर 2- 177.59 करोड़
  7. रेड 2- 173.44 करोड़
  8. सितारे जमीन पर - 166.19 करोड़
  9. जॉली एलएलबी 3- 116.93 करोड़
  10. स्काई फोर्स- 113.62 करोड़

अब इस लिस्ट में देखें तो सबसे आखिर में अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' है जिसने 113.62 करोड़ रुपये कमाए थे. यानी इस लिस्ट में शामिल होने के लिए 'थामा' को अब सिर्फ 6 करोड़ रुपये और कमाने हैं, जो अगले ही कुछ दिनों में पूरा होता हुआ भी दिख रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

'थामा' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे स्टार्स से सजी इस फिल्म को 145 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है. फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर नजर डालें तो सैक्निल्क के मुताबिक ये 9 दिनों में 143.75 करोड़ रुपये हो चुका है.

अगर इसमें आज का घरेलू कलेक्शन जोड़ दें तो आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने पूरा बजट निकाल लिया है.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 30 Oct 2025 07:47 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Box Office Thamma Box Office Collection
और पढ़ें
