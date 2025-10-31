हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma BO Collection Day 10: 'थामा' की दूसरे गुरुवार घटी कमाई, लेकिन बन गई आयुष्मान खुराना की चौथी सबसे बड़ी फिल्म, जानें- टोटल कलेक्शन

Thamma BO Collection Day 10: 'थामा' की दूसरे गुरुवार घटी कमाई, लेकिन बन गई आयुष्मान खुराना की चौथी सबसे बड़ी फिल्म, जानें- टोटल कलेक्शन

Thamma Box Office Collection Day 10: दिवाली रिलीज 'थामा' की कमाई में रिलीज के 10वें दिन भी गिरावट देखी गई. हालांकि ये फिल्म दूसरे गुरुवार को आयुष्मान खुराना की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 31 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

पहले हफ्ते में ज़बरदस्त कमाई के बाद रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म  'थामा' अब बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे वीकेंड में एंट्री कर चुकी है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म ने पहले ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे साबित होता है कि दर्शक अब भी नई कहानियों को पसंद करते हैं. चलिए यहां जानते हैं 'थामा' ने रिलीज के 10वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

'थामा' ने 10वें दिन कितनी की कमाई?
दिवाली रिलीज 'थामा' को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की शुरुआत ही धमाकेदार हुई थी और इसके बाद तो इसने हर दिन शानदार कलेक्शन कर कमाल कर दिया. दिलचस्प बात ये है कि ‘एक दीवाने की दीवानियत’ और ‘कांतारा चैप्टर 1’ जैसी फिल्मों के साथ क्लैश के बावजूद, यह फिल्म हिंदी दर्शकों के बीच नंबर गेम में छाई हुई है. हालांकि इसकी कामाई में उतार-चढ़ाव भी बना हुआ है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 24 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने 18.6 करोड़ रुपये दूसरे दिन, 13 करोड़ रुपये तीसरे दिन, 10 करोड़ रुपये चौथे दिन, 13.1 करोड़ रुपये पांचवें दिन, 12.6 करोज़ रुपये छठे दिन, 4.3 करोड़ रुपये 7वें दिन. 5.75 करोड़ रुपये 8वें दिन और 3.65 करोड़ रुपये 9वें दिन जोड़े.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'थामा' की 10 दिनों की कुल कमाई अब 108.25 करोड़ रुपये हो गई है.

'थामा' ने तोड़ा ‘ड्रीम गर्ल 2’ का रिकॉर्ड?
'थामा' ने रिलीज के 10वें दिन सबसे कम कलेक्शन किया है. हालांकि ये फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के 106.36 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को मात देकर आयुष्मान खुराना की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. अब इसके निशाने पर बाला (116.38 करोड़) है. ये फिल्म अब अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' के भारत में नेट लाइफटाइम कलेक्शन 117.06 करोड़ को मात देने से भी इंचभर दूर रह गई है. ऐसा करने के लिए 'थामा' को बस 8 करोड़ कमाने की और जरूरत है. उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर लेगी.

'थामा' के बारे में
'थामा' का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है और इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने अहम रोल प्ले किया है. 

और पढ़ें
Published at : 31 Oct 2025 06:47 AM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Thamma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
क्रिकेट
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
क्रिकेट
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
ओटीटी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
नौकरी
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget