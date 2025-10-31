पहले हफ्ते में ज़बरदस्त कमाई के बाद रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' अब बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे वीकेंड में एंट्री कर चुकी है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म ने पहले ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे साबित होता है कि दर्शक अब भी नई कहानियों को पसंद करते हैं. चलिए यहां जानते हैं 'थामा' ने रिलीज के 10वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

'थामा' ने 10वें दिन कितनी की कमाई?

दिवाली रिलीज 'थामा' को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की शुरुआत ही धमाकेदार हुई थी और इसके बाद तो इसने हर दिन शानदार कलेक्शन कर कमाल कर दिया. दिलचस्प बात ये है कि ‘एक दीवाने की दीवानियत’ और ‘कांतारा चैप्टर 1’ जैसी फिल्मों के साथ क्लैश के बावजूद, यह फिल्म हिंदी दर्शकों के बीच नंबर गेम में छाई हुई है. हालांकि इसकी कामाई में उतार-चढ़ाव भी बना हुआ है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 24 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने 18.6 करोड़ रुपये दूसरे दिन, 13 करोड़ रुपये तीसरे दिन, 10 करोड़ रुपये चौथे दिन, 13.1 करोड़ रुपये पांचवें दिन, 12.6 करोज़ रुपये छठे दिन, 4.3 करोड़ रुपये 7वें दिन. 5.75 करोड़ रुपये 8वें दिन और 3.65 करोड़ रुपये 9वें दिन जोड़े.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'थामा' की 10 दिनों की कुल कमाई अब 108.25 करोड़ रुपये हो गई है.

'थामा' ने तोड़ा ‘ड्रीम गर्ल 2’ का रिकॉर्ड?

'थामा' ने रिलीज के 10वें दिन सबसे कम कलेक्शन किया है. हालांकि ये फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के 106.36 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को मात देकर आयुष्मान खुराना की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. अब इसके निशाने पर बाला (116.38 करोड़) है. ये फिल्म अब अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' के भारत में नेट लाइफटाइम कलेक्शन 117.06 करोड़ को मात देने से भी इंचभर दूर रह गई है. ऐसा करने के लिए 'थामा' को बस 8 करोड़ कमाने की और जरूरत है. उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर लेगी.

'थामा' के बारे में

'थामा' का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है और इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने अहम रोल प्ले किया है.