आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. इस हॉरर कॉमेडी ने 21 अक्टूबर, मंगलवार को सिनेमाघरों में दस्तक दी और उम्मीद के मुताबिक 'थामा' को ओपनिंग डे पर दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इसी के साथ इस फिल्म ने दमदार शुरुआत की है. चलिए यहां जानते हैं 'थामा' ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया है?

'थामा' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?

मैडॉक के हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी से अब 'थामा' ने सिनेमाघरों में एंट्री की है.ये दिवाली रिलीज दर्शकों के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है और इसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाका कर दिया है. हालांकि फिल्म की एडवांस बुकिंग खास नहीं हुई थी जिससे मेकर्स की टेंशन बढ़ गई थी लेकिन फिल्म के लिए मंगलवार संकटमोचक साबित हुआ और इसे देखने के लिए थिएटर्स में जनता उमड़ पड़ी. इसी के इसने रिलीज के पहले दिन भर-भरकर नोट छापे और कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए.

वहीं सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के पहले दिन 24 करोड़ की कमाई की है.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

'थामा' बनी आयुष्मान की सबसे बड़ी ओपनर

'थामा' को रिलीज के पहले दिन दर्शको से भरपूर प्यार मिला है. आदित्य सरपोतदार निर्देशित इस फिल्म ने ना केवल पहले दिन शानदार कमाई की है बल्कि इ ये फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है.

'थामा' ने ये रिकॉर्ड भी बनाया

'थामा' नेन मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की स्त्री 2 को छोड़कर बाकी सभी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी मात दे दी है. इसी के साथ ये इस फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है. बता दें कि इसने 24 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ स्त्री के 6.82 करोड़, मुंज्या के 4 करोड़ और भेड़िया के 7.48 करोड़ के पहले दिन की कमाई को धूल चटा दी है. हालांकि ये स्त्री 2 के 51.8 करोड़ के कलेक्शन को मात नहीं दे पाई,

साल की बनी 5वीं सबसे बड़ी ओपनर

बता दें कि 'थामा' ने रिलीज होते ही कमाल कर दिखाया है. फिल्म ने इतना शानदार परफॉर्म किया है कि ये साल की पांचवीं सबसे बडी बॉलीवुड ओपनर भी बन गई है.

साल की टॉप 5 ओपनर