हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma BO Day 1: 'थामा' ने रिलीज होते ही मचाया भौकाल, आयुष्मान के करियर की बनी सबसे बड़ी ओपनर, बनाए इतने रिकॉर्ड की गिनते-गिनते थक जाएंगे

Thamma BO Day 1: 'थामा' ने रिलीज होते ही मचाया भौकाल, आयुष्मान के करियर की बनी सबसे बड़ी ओपनर, बनाए इतने रिकॉर्ड की गिनते-गिनते थक जाएंगे

Thamma Box Office Collection Day 1: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. फिल्म ने पहले दिन कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 Oct 2025 07:19 AM (IST)
Preferred Sources

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. इस हॉरर कॉमेडी ने 21 अक्टूबर, मंगलवार को सिनेमाघरों में दस्तक दी और उम्मीद के मुताबिक 'थामा' को ओपनिंग डे पर दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इसी के साथ इस फिल्म ने दमदार शुरुआत की है. चलिए यहां जानते हैं 'थामा' ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया है?

'थामा' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?
मैडॉक के हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी से अब 'थामा' ने सिनेमाघरों में एंट्री की है.ये दिवाली रिलीज दर्शकों के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है और इसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाका कर दिया है. हालांकि फिल्म की एडवांस बुकिंग खास नहीं हुई थी जिससे मेकर्स की टेंशन बढ़ गई थी लेकिन फिल्म के लिए मंगलवार संकटमोचक साबित हुआ और इसे देखने के लिए थिएटर्स में जनता उमड़ पड़ी. इसी के इसने रिलीज के पहले दिन भर-भरकर नोट छापे और कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए.

  • वहीं सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के पहले दिन 24 करोड़ की कमाई की है.
  • हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

'थामा' बनी आयुष्मान की सबसे बड़ी ओपनर
'थामा' को रिलीज के पहले दिन दर्शको से भरपूर प्यार मिला है. आदित्य सरपोतदार निर्देशित इस फिल्म ने ना केवल पहले दिन शानदार कमाई की है बल्कि इ ये फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है.

'थामा' ने ये रिकॉर्ड भी बनाया
'थामा' नेन मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की  स्त्री 2 को छोड़कर बाकी सभी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी मात दे दी है. इसी के साथ ये इस फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है. बता दें कि इसने 24 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ स्त्री के 6.82 करोड़, मुंज्या के 4 करोड़ और भेड़िया के 7.48 करोड़ के पहले दिन की कमाई को धूल चटा दी है. हालांकि ये स्त्री 2 के 51.8 करोड़ के कलेक्शन को मात नहीं दे पाई, 

साल की बनी 5वीं सबसे बड़ी ओपनर
बता दें कि 'थामा' ने  रिलीज होते ही कमाल कर दिखाया है. फिल्म ने इतना शानदार परफॉर्म किया है कि  ये साल की पांचवीं सबसे बडी बॉलीवुड ओपनर भी बन गई है.

साल की टॉप 5 ओपनर

  • वॉर 2 52.5 करोड़
  • छावा- 33.10 करोड़
  • सिकंदर 30.06 करोड़
  • हाउसफुल 5- 24.35 करोड़
  • थामा- 24 करोड़

 

Published at : 22 Oct 2025 07:18 AM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Thamma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
विश्व
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
हेल्थ
Risk of cancer in cirrhosis: कितना खतरनाक हो सकता है लिवर सोराइसिस, किस स्टेज में ये बन जाता है कैंसर?
कितना खतरनाक हो सकता है लिवर सोराइसिस, किस स्टेज में ये बन जाता है कैंसर?
नौकरी
UPPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
इतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?
इतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget