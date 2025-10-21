हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'थामा' अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में आ गई

'थामा' अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में आ गई

Thamma Opening Day Collection : आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म आज रिलीज हो गई है. इसने ताबड़तोड़ कमाई भी शुरू कर दी है. आइए जानते हैं कितना रहा इस हॉरर-कॉमेडी का ओपनिंग डे कलेक्शन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के खास मौके पर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर–कॉमेडी फिल्म 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी ग्रैंड एंट्री कर ली है. 21 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसके साथ ही फिल्म पर नोटों की बारिश होने लगी. ओपनिंग डे में बंपर कमाई करते हुए अब 'थामा' ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. यहां जानिए पूरी डिटेल्स.

'थामा' का जबरदस्त ओपनिंग डे कलेक्शन 
आदित्य सरपोतदार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' रिलीज होते ही छा गई है. इस फिल्म को लेकर लंबे समय से बज बन रहा था और अब फाइनली ये दर्शकों को पसंद भी आ रही है. वहीं इसके ओपनिंग डे कलेक्शन पर गौर करें तो सैक्निल्क के मुताबिक 'थामा' ने 6:20 बजे तक अपने खाते में 18.8 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं.

अब ये कयास लगाया जा रहा है कि दिन ढलने तक इस फिल्म के कलेक्शन में गजब का उछाल देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही आयुष्मान खुराना स्टारर इस फिल्म ने बॉलीवुड के टॉप 5 हॉरर-कॉमेडी ओपनर्स की लिस्ट में अपनी जगह चौथे स्थान पर बनाई है. 

1. स्त्री 2 – 64.8 करोड़
2. भूल भुलैया 3 – 36.6 करोड़
3. गोलमाल अगेन – 30.14 करोड़
4. भूल भुलैया 2 – 14.11 करोड़
5. भेड़िया – 7.48
इस लिस्ट के मुताबिक 'थामा' ने पांचवें स्थान से चौथे स्थान से भूल भुलैया 2 को हटा कर अपनी जगह बनाई है. अर्ली एस्टीमेट के मुताबिक 'थामा' के खाते में 15 करोड़ रुपए जमा हुए हैं. दिन खत्म होने तक इसकी कमाई में उछाल आए तो शायद ये टॉप 5 हाइएस्ट ओपनर्स की लिस्ट में अपना नाम तीसरे स्थान पर भी दर्ज कर सकता है. 

किन फिल्मों से हो सकता है 'थामा' को खतरा?  
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ये फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हुई. आज हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर 'एक दीवाने की दीवानीयत' ने भी बॉक्स ऑफिस पर एंट्री ली है.  

इसके साथ ही ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' भी बॉक्स ऑफिस पर पहले से अपनी धाक जमाए बैठा है. मेकर्स को ये उम्मीद है कि बाकी मैडॉक हॉरर कॉमेडी फिल्मों की तरह दर्शक इस फिल्म पर भी अपना प्यार बरसाएंगे. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 'थामा' पूरी बाजी अपने नाम कर पाती है या नहीं.

और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 05:48 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
ट्रेंडिंग
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
रिलेशनशिप
Relationship: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
जनरल नॉलेज
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget