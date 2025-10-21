'थामा' अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में आ गई
Thamma Opening Day Collection : आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म आज रिलीज हो गई है. इसने ताबड़तोड़ कमाई भी शुरू कर दी है. आइए जानते हैं कितना रहा इस हॉरर-कॉमेडी का ओपनिंग डे कलेक्शन.
दिवाली के खास मौके पर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर–कॉमेडी फिल्म 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी ग्रैंड एंट्री कर ली है. 21 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसके साथ ही फिल्म पर नोटों की बारिश होने लगी. ओपनिंग डे में बंपर कमाई करते हुए अब 'थामा' ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. यहां जानिए पूरी डिटेल्स.
'थामा' का जबरदस्त ओपनिंग डे कलेक्शन
आदित्य सरपोतदार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' रिलीज होते ही छा गई है. इस फिल्म को लेकर लंबे समय से बज बन रहा था और अब फाइनली ये दर्शकों को पसंद भी आ रही है. वहीं इसके ओपनिंग डे कलेक्शन पर गौर करें तो सैक्निल्क के मुताबिक 'थामा' ने 6:20 बजे तक अपने खाते में 18.8 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं.
अब ये कयास लगाया जा रहा है कि दिन ढलने तक इस फिल्म के कलेक्शन में गजब का उछाल देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही आयुष्मान खुराना स्टारर इस फिल्म ने बॉलीवुड के टॉप 5 हॉरर-कॉमेडी ओपनर्स की लिस्ट में अपनी जगह चौथे स्थान पर बनाई है.
1. स्त्री 2 – 64.8 करोड़
2. भूल भुलैया 3 – 36.6 करोड़
3. गोलमाल अगेन – 30.14 करोड़
4. भूल भुलैया 2 – 14.11 करोड़
5. भेड़िया – 7.48
इस लिस्ट के मुताबिक 'थामा' ने पांचवें स्थान से चौथे स्थान से भूल भुलैया 2 को हटा कर अपनी जगह बनाई है. अर्ली एस्टीमेट के मुताबिक 'थामा' के खाते में 15 करोड़ रुपए जमा हुए हैं. दिन खत्म होने तक इसकी कमाई में उछाल आए तो शायद ये टॉप 5 हाइएस्ट ओपनर्स की लिस्ट में अपना नाम तीसरे स्थान पर भी दर्ज कर सकता है.
किन फिल्मों से हो सकता है 'थामा' को खतरा?
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ये फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हुई. आज हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर 'एक दीवाने की दीवानीयत' ने भी बॉक्स ऑफिस पर एंट्री ली है.
इसके साथ ही ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' भी बॉक्स ऑफिस पर पहले से अपनी धाक जमाए बैठा है. मेकर्स को ये उम्मीद है कि बाकी मैडॉक हॉरर कॉमेडी फिल्मों की तरह दर्शक इस फिल्म पर भी अपना प्यार बरसाएंगे. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 'थामा' पूरी बाजी अपने नाम कर पाती है या नहीं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL