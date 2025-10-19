हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thamma Advance Booking: आयुष्मान खुराना की थामा करेग बॉक्स ऑफिस पर धमाका, एडवांस बुकिंग में कर ली 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई

Thamma Advance Booking: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर काफी बज है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 19 Oct 2025 01:05 PM (IST)
आयुष्मान खुराना फिल्म थामा लेकर आ रहे हैं. फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में वो रश्मिका मंदाना के अपोजिट रोल में नजर आ रहे हैं. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की हर तरफ चर्चा हो रही है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी नजर आएंगे. फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. 

थामा की एडवांस बुकिंग

दिवाली पर रिलीज हो रही इस फिल्म को लेकर फैंस में क्रेज दिख रहा है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अभी तक ब्लॉक सीट के साथ 5 करोड़ की कमाई कर ली है. सिर्फ ब्लॉक बुकिंग से ही 3.4 करोड़ का कलेक्शन हुआ है. फिल्म के 60,743 टिकट बिक चुके हैं. थामा के 10595 शोज हैं. फिल्म को आप 2 डी, IMAX 2डी और 4 डीएक्स में देख सकते हैं.

जहां तक ​​ऑर्गेनिक टिकट सेल्स की बात है 57,000 से ज़्यादा टिकट बिके हैं और 1.63 करोड़ रुपये कमाए गए हैं. इसमें सबसे ज़्यादा टिकट महाराष्ट्र में बिके हैं.

बता दें कि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है. इससे पहले स्त्री, स्त्री 2, मुंज्या और भेड़िया जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. सभी फिल्मों को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था. अब थामा को लेकर भी क्रेज है. बाकी पॉजिटिव रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ से भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीदें हैं.

इस फिल्म के ट्रेलर को फैंस ने काफी पसंद किया था. फिल्म में वैंपायर की कहानी दिखाई जाएगी. फिल्म में तीन आइटम नंबर हैं. एक डांस नंबर रश्मिका मंदाना ने किया है. वहीं दूसरा नोरा फतेही ने आइटम नंबर किया. वहीं तीसरा डांस नंबर मलाइका अरोड़ा ने किया. मलाइका अरोड़ा के डांस को फैंस ने काफी पसंद किया.

Published at : 19 Oct 2025 01:05 PM (IST)
