The Girlfriend Trailer: इधर 'थामा' का कहर जारी, उधर रश्मिका मंदाना की नई फिल्म भी आने वाली
The Girlfriend Movie Trailer Released: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' जल्द ही थिएटर्स में आएगी. मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर शनिवार को जारी कर दिया है
'थामा' एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' जल्द ही थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है.
एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी.
ट्रेलर में रश्मिका और धीक्षित की शानदार एक्टिंग
फिल्म में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ अभिनेता धीक्षित शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं. 2 मिनट 39 सेकंड के ट्रेलर में रश्मिका भूमा के किरदार में और धीक्षित विक्रम के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, फिल्म में अनु इमैनुएल का किरदार भी अहम है. फिल्म तेलुगु के साथ-साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी.
फिल्म में रोमांस और इमोशंस उलझन की झलक
ट्रेलर में दिखाया गया है कि विक्रम (धीक्षित) को एक टॉक्सिक, डॉमिनेटिंग, घमंडी, हिंसक और शक्की बॉयफ्रेंड के रूप में दिखाया गया है, जबकि भूमा एक साधारण और सहज लड़की है, जो एक टॉक्सिक रिश्ते के बोझ में दबी है. ट्रेलर की शुरुआत में रश्मिका (भूमा) झिझकते हुए विक्रम से कहती है कि क्या हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं? जिस पर रिएक्ट करते हुए विक्रम कहता है, "ब्रेक का मतलब एक से ब्रेक है."
इसके बाद कहानी पीछे जाती है, जहां विक्रम भूमा को प्रपोज करता है, जिसमें वह कहता है, "परसों शुभ मुहूर्त है, चलो शादी कर लेते हैं." विक्रम को भूमा पर पूरा भरोसा है, लेकिन भूमा झिझकते हुए उसे बॉयफ्रेंड कहती है.
View this post on Instagram
फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ जल्द सिनेमाघरों में
फिल्म का लेखन और निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है. हेशाम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया है और सिनेमैटोग्राफी कृष्णन वसंत ने की है. 'द गर्लफ्रेंड' एक इमोशनल कहानी का वादा करती है, जो प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करेगी. फिल्म में रश्मिका मंदना के अलावा धीक्षित शेट्टी, राव रमेश और रोहिणी जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
