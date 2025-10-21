हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी

Ayushmann Khurrana Properties: आयुष्मान खुराना के पास अलग-अलग शहरों में कई प्रॉपर्टीज हैं. उन्होंने मुंबई से लेकर पंचकुला तक में घर खरीदे हुए हैं जिनकी कीमत करोड़ों में हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Oct 2025 08:34 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी नई फिल्म 'थामा' को लेकर चर्चा में हैं. विक्की जोनर से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले एक्टर के फिल्म करियर को 13 साल हो चुके हैं. इन सालों में एक्टर ने खूब दौलत भी कमाई है जिसके बलबूते आज आयुष्मान अलग-अलग शहरों में कई प्रॉपर्टीज के मालिक बन चुके हैं. आइए जानते हैं कि कहां-कहां आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टीज हैं.

आयुष्मान खुराना का मुंबई के विंडसर ग्रांडे रेजिडेंस में एक आलीशान 7BHK अपार्टमेंट है. उनका ये 4027 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट 20वें फ्लोर पर हैं. इस शानदार घर में वो अपनी वाइफ ताहिरा कशयप और अपने भाई अपारशक्ति खुराना के साथ रहते हैं. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की मानें तो इस अपार्टमेंट की कीमत 19 करोड़ रुपए है.

कहां-कहां है आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टीज?
'थामा' एक्टर के पास मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में इंपीरियल हाइट्स टॉवर सीएचएस लिमिटेड में एक अपार्टमेंट भी है. इस 2200 स्क्वायर फुट में फैले अपार्टमेंट को एक्टर ने पिछले साल ही किराए पर दे दिया था. आयुष्मान खुराना ने अपने भाई अपारशक्ति खुराना के साथ मिलकर पंचकूला में भी एक घर लिया हुआ है. यहां वो अक्सर वेकेशन एंजॉय करने जाते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है. आयुष्मान का ताल्लुक चंडीगढ़ से है और ऐसे में वहीं भी उनका एक पारिवारिक घर है. इसमें एक बैडमिंटन कोर्ट भी मौजूद है.

आयुष्मान खुराना की नेटवर्थ और वर्कफ्रंट
आयुष्मान खुराना की नेटवर्थ की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. वर्कफ्रंट पर फिलहाल एक्टर हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' में थिएटर्स में नजर आ रहे हैं. फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. आयुष्मान के पास पति, पत्नी और वो दो भी पाइपलाइन में है. इस फिल्म में सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुलप्रीत सिंह भी दिखाई देंगी.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 21 Oct 2025 08:32 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Thamma Ayushmann Khurrana Properties
