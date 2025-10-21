बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी नई फिल्म 'थामा' को लेकर चर्चा में हैं. विक्की जोनर से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले एक्टर के फिल्म करियर को 13 साल हो चुके हैं. इन सालों में एक्टर ने खूब दौलत भी कमाई है जिसके बलबूते आज आयुष्मान अलग-अलग शहरों में कई प्रॉपर्टीज के मालिक बन चुके हैं. आइए जानते हैं कि कहां-कहां आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टीज हैं.

आयुष्मान खुराना का मुंबई के विंडसर ग्रांडे रेजिडेंस में एक आलीशान 7BHK अपार्टमेंट है. उनका ये 4027 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट 20वें फ्लोर पर हैं. इस शानदार घर में वो अपनी वाइफ ताहिरा कशयप और अपने भाई अपारशक्ति खुराना के साथ रहते हैं. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की मानें तो इस अपार्टमेंट की कीमत 19 करोड़ रुपए है.

कहां-कहां है आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टीज?

'थामा' एक्टर के पास मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में इंपीरियल हाइट्स टॉवर सीएचएस लिमिटेड में एक अपार्टमेंट भी है. इस 2200 स्क्वायर फुट में फैले अपार्टमेंट को एक्टर ने पिछले साल ही किराए पर दे दिया था. आयुष्मान खुराना ने अपने भाई अपारशक्ति खुराना के साथ मिलकर पंचकूला में भी एक घर लिया हुआ है. यहां वो अक्सर वेकेशन एंजॉय करने जाते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है. आयुष्मान का ताल्लुक चंडीगढ़ से है और ऐसे में वहीं भी उनका एक पारिवारिक घर है. इसमें एक बैडमिंटन कोर्ट भी मौजूद है.

आयुष्मान खुराना की नेटवर्थ और वर्कफ्रंट

आयुष्मान खुराना की नेटवर्थ की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. वर्कफ्रंट पर फिलहाल एक्टर हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' में थिएटर्स में नजर आ रहे हैं. फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. आयुष्मान के पास पति, पत्नी और वो दो भी पाइपलाइन में है. इस फिल्म में सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुलप्रीत सिंह भी दिखाई देंगी.