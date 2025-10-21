हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'थामा' में फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, 'भेड़िया' से 'सरकटा' तक, इन 5 कैमियो ने मचाया धमाल

'थामा' में फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, 'भेड़िया' से 'सरकटा' तक, इन 5 कैमियो ने मचाया धमाल

Thamma 5 Cameos: 'थामा' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और फिल्म ने रिलीज के बाद फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म में 5 बड़े कैमियो हैं जिन्हें देख फैंस इंप्रेस हो गए हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Oct 2025 10:18 PM (IST)
Preferred Sources

मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की नई फिल्म 'थामा' आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और जमकर कमाई भी कर रही है. 'थामा' में 'स्त्री', 'स्त्री 2' से लेकर 'मुंज्या' और 'भेड़िया' तक के रोल्स का कैमियो देखने को मिला है. जिसे देखकर फैंस सरप्राइज हो गए हैं.

एल्विस करीम प्रभाकर का कैमियो
'थामा' में पहला कैमियो सत्यराज का है. फिल्म के ट्रेलर में ही 'बाहुबली' के कटप्पा की झलक देखने को मिली थी. अब फिल्म के पर्दे के आने के बाद खुलासा हुआ कि इसमें सत्यराज मुंज्या वाले कैरेक्टर, एल्विस करीम प्रभाकर के रूप में नजर आए हैं.

थामा' में फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, 'भेड़िया' से 'सरकटा' तक, इन 5 कैमियो ने मचाया धमाल

'जना' के कैमियो ने किया सरप्राइज
'थामा' में दूसरा कैमियो 'स्त्री' के 'जना' यानी अभिषेक बनर्जी का है. इस कैमियो की किसी को उम्मीद भी नहीं होगी. अभिषेक बनर्जी जब 'जना' के रूप में 'थामा' में एंट्री ली तो हर कोई हैरान रह गया.

फिर 'भेड़िया' बनकर छाए आयुष्मान खुराना
आयुष्मान खुराना की हॉरर फिल्म में शानदार कैमियो की लिस्ट यहीं नहीं रुकती. फिल्म का सबसे दिलचस्प कैमियो वरुण धवन का रहा. 'स्त्री 2' के बाद एक बार फिर 'भेड़िया' बनकर उन्होंने अब 'थामा' में दमदार एंट्री ली और सभी को इंप्रेस कर दिया.

थामा' में फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, 'भेड़िया' से 'सरकटा' तक, इन 5 कैमियो ने मचाया धमाल

नोरा फतेही का रोल खास, 'सरकटा' का भी कैमियो
नोरा फतेही 'थामा' के आइटम सॉन्ग दिलबर की आंखों का में दिखाई दीं. लेकिन एक्ट्रेस का रोल सिर्फ इतना ही नहीं रहा. नोरा ने 'थामा' में चंदेरी की उसी लड़की का किरदार निभाया जो स्त्री के गाने 'कमरिया' में नजर आई थी. फिल्म में एक्ट्रेस का का एक डायलॉग भी है. 'थामा' में आखिरी और सबसे शानदार कैमियो 'सरकटा' का है. 

थामा' में फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, 'भेड़िया' से 'सरकटा' तक, इन 5 कैमियो ने मचाया धमाल

'थामा' की स्टार कास्ट
'थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की चौथी फिल्म है. इसे 'मुंज्या' फेम डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है. 'थामा' में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के साथ-साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम रोल में दिखाई दिए हैं.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 10:05 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Bhediya Thamma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
जनरल नॉलेज
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
हेल्थ
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
शिक्षा
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget