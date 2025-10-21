'थामा' में फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, 'भेड़िया' से 'सरकटा' तक, इन 5 कैमियो ने मचाया धमाल

मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की नई फिल्म 'थामा' आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और जमकर कमाई भी कर रही है. 'थामा' में 'स्त्री', 'स्त्री 2' से लेकर 'मुंज्या' और 'भेड़िया' तक के रोल्स का कैमियो देखने को मिला है. जिसे देखकर फैंस सरप्राइज हो गए हैं.

एल्विस करीम प्रभाकर का कैमियो

'थामा' में पहला कैमियो सत्यराज का है. फिल्म के ट्रेलर में ही 'बाहुबली' के कटप्पा की झलक देखने को मिली थी. अब फिल्म के पर्दे के आने के बाद खुलासा हुआ कि इसमें सत्यराज मुंज्या वाले कैरेक्टर, एल्विस करीम प्रभाकर के रूप में नजर आए हैं.

'जना' के कैमियो ने किया सरप्राइज

'थामा' में दूसरा कैमियो 'स्त्री' के 'जना' यानी अभिषेक बनर्जी का है. इस कैमियो की किसी को उम्मीद भी नहीं होगी. अभिषेक बनर्जी जब 'जना' के रूप में 'थामा' में एंट्री ली तो हर कोई हैरान रह गया.

फिर 'भेड़िया' बनकर छाए आयुष्मान खुराना

आयुष्मान खुराना की हॉरर फिल्म में शानदार कैमियो की लिस्ट यहीं नहीं रुकती. फिल्म का सबसे दिलचस्प कैमियो वरुण धवन का रहा. 'स्त्री 2' के बाद एक बार फिर 'भेड़िया' बनकर उन्होंने अब 'थामा' में दमदार एंट्री ली और सभी को इंप्रेस कर दिया.

नोरा फतेही का रोल खास, 'सरकटा' का भी कैमियो

नोरा फतेही 'थामा' के आइटम सॉन्ग दिलबर की आंखों का में दिखाई दीं. लेकिन एक्ट्रेस का रोल सिर्फ इतना ही नहीं रहा. नोरा ने 'थामा' में चंदेरी की उसी लड़की का किरदार निभाया जो स्त्री के गाने 'कमरिया' में नजर आई थी. फिल्म में एक्ट्रेस का का एक डायलॉग भी है. 'थामा' में आखिरी और सबसे शानदार कैमियो 'सरकटा' का है.

'थामा' की स्टार कास्ट

'थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की चौथी फिल्म है. इसे 'मुंज्या' फेम डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है. 'थामा' में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के साथ-साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम रोल में दिखाई दिए हैं.