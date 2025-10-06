टेरेंस लुईस बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर हैं. वे छोटे पर्दे पर भी तमाम डांस रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आ चुके हैं. वहीं टेरेंस लुईस ने अभी तक शादी नहीं की है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कोरियोग्राफर ने शादी ना करने और सिंगल रहने की वजह का खुलासा किया है.

टेरेंस लुईस ने क्यों नही की शादी?

अपने बेबाक स्वभाव के लिए जाने जाने वाले लुईस ने अपने शादी ना करने की वजह बताई. दरअसल आईएएनएस के साथ एक ख़ास बातचीत में, टेरेंस ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में शादी की "एक्सपायरी डेट" बीत चुकी है और अब वो "शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते." इस मशहूर डांसर ने बताया कि वो सिंगल रहकर वाकई खुश हैं और शादी करके चीज़ों को और उलझाने की ज़रूरत नहीं समझते.

अपनी शादी की प्लानिंग के बारे में पूछे जाने पर, टेरेंस लुईस ने मज़ाक में कहा कि अब वह अपने एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं, तो किसी और की ज़िंदगी मुश्किल बनाने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा, "हम से तो ना हो पाएगा, इसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, अब मैं शादी की शेल्फ से बाहर हूं. मैं सिंगल रहकर बहुत खुश हूं और मुझे लगता है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद क्यों करनी है, मैंने खुद की अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूं, इसलिए, मुझे लगता है कि एक दुखी इंसान दो लोगों से बेहतर है."

टेरेंस ने दूल्हे के आउटफिट में किया था रैंप वॉक

टेरेंस हाल ही में डिज़ाइनर विशाल और सोना थवानी के लिए शोस्टॉपर बने थे और उन्होंने दूल्हे के रूप में रैंप वॉक करने के एक्सपीरियंस को खूब एंजॉय किया. कोरियोग्राफर ने बताया कि दूल्हे का आउटफिट पहनकर और इस शानदार शोकेस का हिस्सा बनकर उन्हें कितना खास महसूस हुआ. उन्होंने बताया कि यह वॉक सिर्फ़ फ़ैशन के बारे में नहीं, बल्कि दूल्हे के इमोशंस और शान को दर्शाने के बारे में भी थीय

टेरेंस लुईस वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो, टेरेंस लुईस ने "लगान", "झंकार बीट्स" और "गोलियों की रासलीला राम-लीला" जैसी बॉलीवुड फ़िल्मों में शानदार कोरियोग्राफी की है. उन्होंने कई स्टेज शो के लिए कोरियग्राफी की है. टेरेंस ने इंडियन कंटैम्परेरी डांस परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, ब्रॉडवे और वेस्ट-एंड म्यूजिक ड्रामा के साथ-साथ म्यूजिक वीडियो और फीचर फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी डिज़ाइन की है.

वह ऑस्ट्रिया के वियना में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए प्रेस्टिजियस डांस वेब यूरोप स्कॉलरशिप हासिल करने वाले पहले भारतीय बने थे. कोरियोग्राफी के अलावा, टेरेंस ने टेलीविज़न पर भी अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई है. वह "फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 3" में एक कंटेस्टेंट थे. वे 2023 में "इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 3" में जज के रूप में नज़र आए थे. टेरेंस लुईस ने डांस रियलिटी शो 'इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 4' में भी जज की भूमिका निभाई थी.