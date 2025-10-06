हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड50 की उम्र में भी क्यों कुंवारे हैं टेरेंस लुईस, क्यों नहीं की अब तक शादी? कोरियोग्राफर ने बता दी असल वजह

50 की उम्र में भी क्यों कुंवारे हैं टेरेंस लुईस, क्यों नहीं की अब तक शादी? कोरियोग्राफर ने बता दी असल वजह

Terence Lewis On Marriage: फेमस कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस ने अभी तक शादी नहीं की है. वहीं एक लेटेस्ट इंटरव्यू में कोरियोग्राफर ने इसकी वजह का खुलासा किया हैय

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

टेरेंस लुईस बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर हैं. वे छोटे पर्दे पर भी तमाम डांस रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आ चुके हैं. वहीं टेरेंस लुईस ने अभी तक शादी नहीं की है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कोरियोग्राफर ने शादी ना करने और सिंगल रहने की वजह का खुलासा किया है.

टेरेंस लुईस ने क्यों नही की शादी?
अपने बेबाक स्वभाव के लिए जाने जाने वाले लुईस ने अपने शादी ना करने की वजह बताई. दरअसल आईएएनएस के साथ एक ख़ास बातचीत में, टेरेंस ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में शादी की "एक्सपायरी डेट" बीत चुकी है और अब वो "शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते." इस मशहूर डांसर ने बताया कि वो सिंगल रहकर वाकई खुश हैं और शादी करके चीज़ों को और उलझाने की ज़रूरत नहीं समझते.

अपनी शादी की प्लानिंग के बारे में पूछे जाने पर, टेरेंस लुईस ने मज़ाक में कहा कि अब वह अपने एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं, तो किसी और की ज़िंदगी मुश्किल बनाने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा, "हम से तो ना हो पाएगा, इसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, अब मैं शादी की शेल्फ से बाहर हूं. मैं सिंगल रहकर बहुत खुश हूं और मुझे लगता है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद क्यों करनी है, मैंने खुद की अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूं, इसलिए, मुझे लगता है कि एक दुखी इंसान दो लोगों से बेहतर है."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bombay Times (@bombaytimes)

टेरेंस ने दूल्हे के आउटफिट में किया था रैंप वॉक
टेरेंस हाल ही में डिज़ाइनर विशाल और सोना थवानी के लिए शोस्टॉपर बने थे और उन्होंने दूल्हे के रूप में रैंप वॉक करने के एक्सपीरियंस को खूब एंजॉय किया. कोरियोग्राफर ने बताया कि दूल्हे का आउटफिट पहनकर और इस शानदार शोकेस का हिस्सा बनकर उन्हें कितना खास महसूस हुआ. उन्होंने बताया कि यह वॉक सिर्फ़ फ़ैशन के बारे में नहीं, बल्कि दूल्हे के इमोशंस और शान को दर्शाने के बारे में भी थीय

टेरेंस लुईस वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो, टेरेंस लुईस ने "लगान", "झंकार बीट्स" और "गोलियों की रासलीला राम-लीला" जैसी बॉलीवुड फ़िल्मों में शानदार कोरियोग्राफी की है. उन्होंने कई स्टेज शो के लिए कोरियग्राफी की है. टेरेंस ने इंडियन कंटैम्परेरी डांस परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, ब्रॉडवे और वेस्ट-एंड म्यूजिक ड्रामा के साथ-साथ म्यूजिक वीडियो और फीचर फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी डिज़ाइन की है.

वह ऑस्ट्रिया के वियना में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए प्रेस्टिजियस डांस वेब यूरोप स्कॉलरशिप हासिल करने वाले पहले भारतीय बने थे. कोरियोग्राफी के अलावा, टेरेंस ने टेलीविज़न पर भी अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई है. वह "फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 3" में एक कंटेस्टेंट थे. वे 2023 में "इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 3" में जज के रूप में नज़र आए थे.  टेरेंस लुईस ने डांस रियलिटी शो 'इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 4' में भी जज की भूमिका निभाई थी. 

 

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2025 11:44 AM (IST)
Tags :
Terence Lewis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
बॉलीवुड
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, नेटवर्थ जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
शिक्षा
GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ट्रेंडिंग
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Cheapest Phones In Delhi: दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget