भीड़ में फंसी कृति सेनन को कुछ इस तरह से धनुष ने किया प्रोटेक्ट, वीडियो हो रहा वायरल
Kriti-Dhanush: कृति सेनन और धनुष की हालिया रिलीज फिल्म ‘तेरे इश्क में’ दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. अब इस बीच धनुष और कृति का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां धनुष कृति को प्रोटेक्ट करते नजर आए.
मुंबई के मशहूर गेइटी गैलेक्सी थियेटर के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई जब फिल्म तेरे इश्क में के सितारे धानुष और कृति सेनन वहां पहुंचे. फैंस दोनों को देखने के लिए आगे बढ़ गए, जिससे माहौल काफी हंगामेदार हो गया. इस दौरान धनुष कृति सेनन की प्रोटेक्ट करते नजर आए. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
धनुष ने किया कृति को प्रोटेक्ट
बता दें, इंस्टाग्राम पेज वायरल भायनी ने ये वीडिये शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि धानुष फैंस के बीच कृति को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं. दोनों सितारों ने मुम्बई के इस आईकॉनिक थियेटर में फैंस के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया इसी बीच जब दोंनों थियेटर से बाहर आते हैं, अचानक लोगों की भारी भीड़ उन्हें चारो तरफ से घेर लेती है. इस भीड़भाड़ के बीच कृति सेनन थोड़ी अनकम्फर्टेबल नजर आती हैं और भीड़ में लगभग फंस जाती हैं. फिर यहीं पर धनुष उन्हें प्रोटेक्ट करते नजर आते हैं. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ यूजर्स उनकी जमकर तारीफ करने लगे.
कैसी रही फिल्म की ओपनिंग?
फिल्म का ट्रेलर फैंस में जोश बढ़ा रहा है, और पहले दिन की प्रतिक्रियाओं के अनुसार, आनंद एल. राय की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छे कलेक्शन के लिए तैयार है. सैकनिल्क की ताज़ा जानकारी के मुताबिक, तेरे इश्क में ने रिलीज़ के पहले दिन 16.50 करोड़ रुपए की कमाई की. इस तरह फिल्म ने 2025 की बड़ी बॉलीवुड फिल्मों जैसे जॉली LLB 3 (12 करोड़) और सितारे ज़मीन पर (10.70 करोड़) को पीछे छोड़ दिया.
बॉलीवुड में धानुष की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
बता दें, यह फिल्म धानुष की बॉलीवुड में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग भी है. तेरे इश्क में के साथ धानुष कई सालों बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रहे हैं. करीब एक दशक पहले उन्होंने आनंद एल. राय निर्देशित अपनी पहली हिंदी फिल्म रांझणा की थी. वहीं, उनकी दूसरी फिल्म अतरंगी रे 2021 में सीधे OTT पर रिलीज़ हुई थी.
फिल्म की कहानी
तेरे इश्क में की कहानी धानुष नाम के एक तेज़ और ज़बरदस्त युवा लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कृति सेनन के किरदार मुक्ति के प्यार में पड़ जाता है. उनका रोमांस कॉलेज में खिलता है, लेकिन मुक्ति जल्दी ही किसी और से शादी करने का फैसला कर लेती है. फिल्म में शंकर और मुक्ति की सच्ची, जुनूनी और अनप्रिडिक्टेबल दुनिया को दिखाया गया है, जो एक ऐसी प्रेम कहानी पेश करती है. फिल्म का निर्माण गुलशन कुमार, टी-सीरीज़ और कलर येलो प्रोडक्शंस ने किया है और निर्देशन आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा ने किया है, जिसमें भूषण कुमार और कृष्ण कुमार की मदद भी शामिल है. फिल्म की स्क्रीनप्ले हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है.
