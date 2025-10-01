हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तेरे इश्क में' का टीजर आउट, इंटेंस लव स्टोरी में छा गए धनुष और कृति सेनन

'तेरे इश्क में' का टीजर आउट, इंटेंस लव स्टोरी में छा गए धनुष और कृति सेनन

Tere Ishk Mein Teaser Out: 'तेरे इश्क में' का टीजर रिलीज हो गया है. फिल्म में धनुष और कृति सेनन लीड रोल निभा रहे हैं. टीजर को फैंस ने बहुत पसंद किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 01 Oct 2025 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

धनुष और कृति सेनन इन दिनों चर्चा में बने हैं. दोनों फिल्म 'तेरे इश्क में' में दिखेंगे. फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है. फिल्म में इंटेंस लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है. इसे आनंद एल राय ने बनाया है और फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म को लेकर बहुत चर्चा है. फैंस फिल्म का बेसब्री से इंजतार कर रहे हैं.

क्या है टीजर में?
टीजर में दिखाया गया कि कृति सेनन की शादी हो रही है. उन्हें हल्दी लगाई जा रही है और वो काफी खुश दिख रही हैं. हालांकि, ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती है और फंक्शन में धनुष की एंट्री होती है. धनुष को देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं. कृति भी शॉक्ड रह जाती है. धनुष बहुत डिस्टर्ब दिखते हैं. उनकी हालत ठीक नहीं होती है.

वो वहां गंगाजल लेकर आते हैं और कृति के ऊपर गंगाजल डालते हैं. धनुष कहते हैं, 'भगवान करे तुझे भी शंकर बेटा दें. तब तुम समझोगी कि जो आशिक प्यार में मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kriti Sanon 🦋 (@kritisanon)

फिल्म का गाना ए आर रहमान ने दिया है. टीजर में एक इंटेंस गाना भी सुनाई देता है, जिसके लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे हैं और अरिजीत सिंह ने आवाज दी है. अरिजीत की आवाज टीजर को और भी इंटेंस बना रही है. टीजर में धनुष और कृति की केमिस्ट्री को फैंस ने बहुत पसंद किया.

बता दें कि जुलाई में फिल्म का शूट खत्म हुआ था. आनंद एल राय ने टीम मेंबर की फोटो शेयर की थी. फोटो में दिखाया गया था कि सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे. जनवरी में मेकर्स ने कृति और धनुष का एक इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर किया था. इसे काफी पसंद किया गया था. फिल्म हिंदी और तमिल में रिलीज होगी. देखना होगा कि इस लव स्टोरी को फैंस कितना पसंद करते हैं.

Published at : 01 Oct 2025 02:06 PM (IST)
Kriti Sanon Dhanush Tere Ishk Mein
