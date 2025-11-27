'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 28 नवंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी सामने आ गया है.
फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म 28 नवंबर को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में धनुष और कृति सेनन लीड रोल में हैं. अब फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी सामने आ गया है. उन्होंने फिल्म को 4 स्टार दिए हैं.
कैसी है फिल्म तेरे इश्क में?
फिल्म क्रिटिक उमेर संधू ने लिखा- तेरे इश्क में का फर्स्ट रिव्यू. 2025 की बेस्ट इमोशनल रोमांटिक स्टोरी. रोंगटे खड़े कर देने वाले मोमेंट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक. क्लाईमैक्स फिल्म की आत्मा है. धनुष और कृति ने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी हैं. दोनों इस क्रैजी राइड के लिए अवॉर्ड डिजर्व करते हैं. फिल्म देखिए.
उन्होंने लिखा- तेरे इश्क में फ्यूचर में कल्ट क्लासिक में गिनी जाएगी. पैसा वसूल एंटरटेनर है. उन्होंने ये भी लिखा- डायरेक्टर आनंद एल राय ने मैच्योरिटी, प्यार, दर्द और त्याग के इमोशन्स के साथ शानदार फिल्म बनाई है. ए आर रहमान का म्यूजिक फिल्म के हर ए इमोशन को जिंदगी दे रहा है.
फिल्म प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंचे धनुष और कृति सेनन
बता दें कि फिल्म के ट्रेलर को फैंस ने काफी पसंद किया था. धनुष और कृति की केमिस्ट्री भी काफी पसंद की जा रही है. धनुष और कृति जोरों शोरों से प्रमोशन में बिजी हैं. हाल ही में फिल्म प्रमोशन के लिए वाराणसी भी गए थे. यहां उन्होंने मॉल में फैंस से भी बातचीत की. फिर उन्होंने गंगा आरती की. उन्होंने बोट राइड भी की. इस दौरान कृति को ब्राउन सूट के साथ ग्रीन दुपट्टा कैरी किए देखा गया. वहीं धनुष व्हाइट कपड़ों में नजर आए.
कृति सेनन ने फिल्म को लेकर बात भी की थी. उन्होंने बताया कि फिल्म के क्लाईमैक्स के इमोशनल सीन की शूटिंग के चैलेंजेस को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'क्लाईमैक्स और कुछ सीन काफी इंटेंस हैं. वो सीन 5-6 दिन में शूट हुए थे. ये सीन इमोशनली और फिजिकली बहुत स्ट्रेसफुल थे.'
