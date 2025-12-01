धनुष की फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में दो तरह से शामिल हो चुकी है. पहला तो ये कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही टॉप ओपनिंग लेने वाली 10 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई.

वहीं दूसरा रिकॉर्ड फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन के साथ बनाया. आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में भी सबसे ज्यादा कमाई वाली टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है.

'तेरे इश्क में' को लिस्ट में मिली कौन सी जगह

फिल्म को इस लिस्ट में 10वीं जगह मिली है. आप नीचे हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड में कमाई वाली टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट देख सकते हैं. बता दें कि ये डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है.

फिल्म ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन वॉर 2 125.5 करोड़ छावा 117.5 करोड़ थामा 91.1 करोड़ हाउसफुल 5 86 करोड़ सैयारा 80 करोड़ रेड 2 71.58 करोड़ स्काई फोर्स 61.75 करोड़ सितारे जमीन पर 59.6 करोड़ जॉली एलएलबी 3 53.5 करोड़ तेरे इश्क में 52 करोड़

'तेरे इश्क में' हिट टैग से चंद कदम की दूरी पर

फिल्म का बजट सिर्फ 85 करोड़ रुपये है. आनंद एल राय की फिल्म को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि इसने ओपनिंग वीकेंड में ही अपने बजट का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा निकाल लिया है. बस बजट निकालते ही फिल्म अपने हिट टैग की ओर बढ़ने लग जाएगी.

'तेरे इश्क में' को रोकेगी 'धुरंधर'?

फिल्म को भले ही दर्शकों का प्यार मिल रहा है लेकिन अब फिल्म के पास सिर्फ 5 दिन का समय है जब वो बिना कंपटीशन के कमाई कर सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का बज काफी बन चुका है और दर्शक फिल्म के लिए एक्साइटेड भी है. तो हो सकता है कि इसके आने के बाद 'तेरे इश्क में' की कमाई में असर पड़े.

View this post on Instagram A post shared by Aanand L Rai (@aanandlrai)

'तेरे इश्क में' के बारे में

फिल्म में कृति सेनन की भी उतनी ही तारीफ हो रही है जितनी फिल्म के एक्टर धनुष की हो रही है. आनंद एल राय के डायरेक्शन की तारीफ की जा रही है. एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में फिल्म को 3.5 स्टार देते हुए लिखा है- ये फिल्म भले रांझणा नहीं है, लेकिन इसे देखने के बाद इश्क में पड़ने का मन करेगा.