साउथ सिनेमा के पॉपुल एक्टर धनुष इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'तेरे इश्क मे’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज होने के बाद भी एक्टर इसका जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. इसके लिए हाल ही में वो बनारस पहुंचे. इस ट्रिप की कई तस्वीरें अब एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों के साथ एक्टर ने एक लंबा नोट भी लिखा. जिसे पढ़कर एक्ट्रेस हुए मृणाल ठाकुर ने भी एक्टर की पोस्ट पर एक प्यार सा कमेंट किया. ये देख एक बार फिर दोनों के अफेयर के चर्चे शुरू हो गए हैं.

धनुष ने शेयर की बनारस ट्रिप की तस्वीरें

धनुष ने बनारस ट्रिप की ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में एक्टर उन्हीं गलियों की सैर करते हुए दिखाई दिए. जहां उन्होंने 'रांझणा' की शूटिंग की थी. कैप्शन में एक्टर ने लिखा, 'यादों की उस गली में टहलना जहां से ये सब शुरू हुआ था. कुंदन… एक ऐसा किरदार जो एक दशक से भी ज़्यादा समय बाद भी मुझे जाने नहीं देता. अब उन्हीं गलियों से गुजरना, उसी घर के सामने बैठना, उसी चाय की दुकान से चाय की चुस्की लेना और उस आदमी के साथ पवित्र गंगा के किनारे टहलना जिसने मुझे कुंदन दिया, एक चक्र पूरा होने जैसा लगता है..हर हर महादेव..'

View this post on Instagram A post shared by Dhanush (@dhanushkraja)

मृणाल ने किया ये प्यारा सा कमेंट

धनुष की इस पोस्ट पर उनके फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. इन तस्वीरों को देख एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी खुद को रोक नहीं पाई और एक्टर की पोस्ट पर एक खास कमेंट किया. एक्ट्रेस ने लिखा, 'धनुष सर... क्या खूबसूरत सफर रहा..ब्लॉकबस्टर, कल्ट. लेगेसी और उसके बाद हाई-फाइव इमोजी भी शेयर की.’ धनुष ने एक्ट्रेस तुरंत रिप्लाई करते हुए कमेंट बॉक्स में एक व्हाइट दिल वाली इमोजी बनाई. दोनों स्टार्स के ये कमेंट्स अब फैंस का खूब ध्यान खींच रहे हैं.





कैसे शुरू हुई अफेयर की चर्चा?

बता दें कि धनुष और मृणाल के अफेयर की खबरें तब शुरू हुई, जब दोनों को 'सन ऑफ सरदार 2' के प्रीमियर पर साथ देखा गया था. फिर दोनों 'तेरे इश्क में' की रैप पार्टी में भी एकसाथ नजर आए. इसके बाद से ही ये चर्चा होने लगी कि दोनों एक-दूजे को दिल दे बैठे हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने इन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

