हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडडेटिंग की खबरों के बीच धनुष के ‘रांझणा’ लुक पर दिल हारी मृणाल ठाकुर, तस्वीरों पर किया ये प्यारा सा कमेंट

डेटिंग की खबरों के बीच धनुष के ‘रांझणा’ लुक पर दिल हारी मृणाल ठाकुर, तस्वीरों पर किया ये प्यारा सा कमेंट

Tere IshK Mein: एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने साउथ सुपरस्टार धनुष की लेटेस्ट तस्वीरों पर एक प्यारा सा कमेंट किया है. जिसके बाद एक बार फिर कपल के अफेयर की खबरों को हवा मिल गई है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 28 Nov 2025 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सिनेमा के पॉपुल एक्टर धनुष इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'तेरे इश्क मे’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज  होने के बाद भी एक्टर इसका जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. इसके लिए हाल ही में वो बनारस पहुंचे. इस ट्रिप की कई तस्वीरें अब एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों के साथ एक्टर ने एक लंबा नोट भी लिखा. जिसे पढ़कर एक्ट्रेस हुए मृणाल ठाकुर ने भी एक्टर की पोस्ट पर एक प्यार सा कमेंट किया. ये देख एक बार फिर दोनों के अफेयर के चर्चे शुरू हो गए हैं.

धनुष ने शेयर की बनारस ट्रिप की तस्वीरें

धनुष ने बनारस ट्रिप की ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में एक्टर उन्हीं गलियों की सैर करते हुए दिखाई दिए. जहां उन्होंने 'रांझणा' की शूटिंग की थी. कैप्शन में एक्टर ने लिखा, 'यादों की उस गली में टहलना जहां से ये सब शुरू हुआ था. कुंदन… एक ऐसा किरदार जो एक दशक से भी ज़्यादा समय बाद भी मुझे जाने नहीं देता. अब उन्हीं गलियों से गुजरना, उसी घर के सामने बैठना, उसी चाय की दुकान से चाय की चुस्की लेना और उस आदमी के साथ पवित्र गंगा के किनारे टहलना जिसने मुझे कुंदन दिया, एक चक्र पूरा होने जैसा लगता है..हर हर महादेव..'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dhanush (@dhanushkraja)

मृणाल ने किया ये प्यारा सा कमेंट

धनुष की इस पोस्ट पर उनके फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. इन तस्वीरों को देख एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी खुद को रोक नहीं पाई और एक्टर की पोस्ट पर एक खास कमेंट किया. एक्ट्रेस ने लिखा, 'धनुष सर... क्या खूबसूरत सफर रहा..ब्लॉकबस्टर, कल्ट. लेगेसी और उसके बाद हाई-फाइव इमोजी भी शेयर की.’ धनुष ने एक्ट्रेस तुरंत रिप्लाई करते हुए कमेंट बॉक्स में एक व्हाइट दिल वाली इमोजी बनाई. दोनों स्टार्स के ये कमेंट्स अब फैंस का खूब ध्यान खींच रहे हैं.


डेटिंग की खबरों के बीच धनुष के ‘रांझणा’ लुक पर दिल हारी मृणाल ठाकुर, तस्वीरों पर किया ये प्यारा सा कमेंट

कैसे शुरू हुई अफेयर की चर्चा?

बता दें कि धनुष और मृणाल के अफेयर की खबरें तब शुरू हुई, जब दोनों को 'सन ऑफ सरदार 2' के प्रीमियर पर साथ देखा गया था. फिर दोनों 'तेरे इश्क में' की रैप पार्टी में भी एकसाथ नजर आए. इसके बाद से ही ये चर्चा होने लगी कि दोनों एक-दूजे को दिल दे बैठे हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने इन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

ये भी पढ़ें - 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 28 Nov 2025 06:21 PM (IST)
Tags :
Dhanush Mrinal Thakur Tere Ishk Mein
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में RJD के साथ गठबंधन की रिपोर्ट आई सामने तो क्या था राहुल गांधी का रिएक्शन? लालू-तेजस्वी भी चौंक जाएंगे!
बिहार में RJD के साथ गठबंधन की रिपोर्ट आई सामने तो क्या था राहुल गांधी का रिएक्शन? लालू-तेजस्वी भी चौंक जाएंगे!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
विश्व
Imran Khan News: भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
ओटीटी
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Tere Ishk Mein Review: Dhanush, Kriti Sanon, Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Pari की designs चोरी होने के बाद, Anupamaa ने दिया Pari को ज़बरदस्त Business Idea #sbs
Indonesia से आई बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर । Delhi Car Blast Case
दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
Hong Kong Fire में आग का कारण Chinese माल ? बना त्रासदी की वजह! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में RJD के साथ गठबंधन की रिपोर्ट आई सामने तो क्या था राहुल गांधी का रिएक्शन? लालू-तेजस्वी भी चौंक जाएंगे!
बिहार में RJD के साथ गठबंधन की रिपोर्ट आई सामने तो क्या था राहुल गांधी का रिएक्शन? लालू-तेजस्वी भी चौंक जाएंगे!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
विश्व
Imran Khan News: भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
ओटीटी
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
क्रिकेट
वर्ल्ड कप में भारत को हराकर कैसा लगा? बाबर आजम ने दिया ऐसा जवाब, हर भारतीय का खून खौल जाएगा
वर्ल्ड कप में भारत को हराकर कैसा लगा? बाबर आजम ने दिया ऐसा जवाब, हर भारतीय का खून खौल जाएगा
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
शिक्षा
सीटेट फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 8 फरवरी को होगी परीक्षा, शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन
सीटेट फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 8 फरवरी को होगी परीक्षा, शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन
यूटिलिटी
फेक IMEI से होते हैं ये खतरे, ऐसे चेक करें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं
फेक IMEI से होते हैं ये खतरे, ऐसे चेक करें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget