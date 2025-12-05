2025 की इन 8 फिल्मों ने कमाई से सभी को चौंकाया, इनमें से एक फिल्म सनी देओल की भी

इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई इंडियन फिल्मों ने कमाल कर दिया. जहां बड़ी बजट वाली फिल्में फ्लॉप साबित हुई तो वहीं कम बजट में बनने वाली मूवीज ने मेकर्स को जबरदस्त फायदा करवा दिया. यहां जानिए उन फिल्मों के बारे में जिनकी कमाई मेकर्स तक को झटका दे गई . यहां जानिए उन फिल्मों के बारे में.

उम्मीदों से बेहतर रहा इन फिल्मों का परफॉर्मेंस

1. तेरे इश्क में

28 नवंबर को कृति सेनन और धनुष की ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई. फिल्म को लेकर काफी हाइप तो बन रहा था लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये कमाल कर जाएगी. सैक्निल्क के रिपोर्ट के अनुसार इस इंटेंस लव स्टोरी ने एक हफ्ते में 83.65 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.



2. सैयारा

मोहित सूरी की इस रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना जबरदस्त परफॉर्म कर पाई. लेकिन अनीत पड्डा और अहान पांडे की सिजलिंग केमिस्ट्री ने दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया और वर्ल्डवाइड फिल्म ने 500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 329.2 करोड़ रहा.



3. लोका चैप्टर 1: चंद्रा

कल्याणी प्रियदर्शन की ये फिल्म बहुत ही कम बजट पर बनी थी. तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया और देशभर में इसने खूब प्यार कमाया. मेकर्स को भी उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इस साल के हाइएस्ट ग्रौसर्स के लिस्ट में शामिल हो जाएगी. स्कैनिल्क के मुताबिक 156.82 करोड़ कमाकर ये फिल्म पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन गई.



4. ड्रैगन

इस लिस्ट के अगले नंबर पर भी साउथ इंडियन फिल्म का नाम दर्ज है. प्रदीप रंगनाथन और अनुपमा परमेश्वरम स्टारर ये फिल्म तेलुगु, हिंदी और तमिल में रिलीज हुई. जबरदस्त कहानी और स्टारकास्ट के वजह से ये लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुई और 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई.



5. जाट

सनी देओल की ये बिग बजट फिल्म भी इस साल की हाईएस्ट ग्रौसिंग मूवीज के लिस्ट में शामिल है. फिल्म की कहानी और दमदार एक्शन सीक्वेंस ने ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया. इंडियन बॉक्स ऑफिस में फिल्म ने 88.26 करोड़ की कमाई की तो वहीं वर्ल्डवाइड इसने 118.36 करोड़ का बिजनेस किया.



6. छावा

विक्की कौशल ने अपनी इस हिस्टॉरिकल एक्शन मास्टरपीस से 2025 की धमाकेदार शुरुआत की. पूरे स्टारकास्ट की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने दुनियाभर में फिल्म का डंका बजाया. स्कैनिल्क के अनुसार इस बिग बजट फिल्म ने 601.54 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया.



7. महावतार नरसिम्हा

अश्विन कुमार की इस एनिमेटेड फिल्म से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी. पावरफुल विजुअल्स और जबरदस्त स्टोरीटेलिंग टेक्नीक ने ऑडियंस का दिल जीत लिया. इंडियन एनीमेशन के इतिहास में फिल्म ने नया रिकार्ड बनाया और बॉक्स ऑफिस पर 250.29 करोड़ की कमाई की.



8. संक्रांतिकी वस्तुनम

इस तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म ने स्ट्रॉन्ग वर्ड टू माउथ का पूरा फायदा उठाया. फिल्म सिर्फ तेलगु भाषा में ही रिलीज हुई लेकिन मेकर्स को उम्मीद से ज्यादा का मुनाफा करवा गई. सैक्निल्क के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 186.7 करोड़ का बिजनेस किया.