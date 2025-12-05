हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2025 की इन 8 फिल्मों ने कमाई से सभी को चौंकाया, इनमें से एक फिल्म सनी देओल की भी

2025 की इन 8 फिल्मों ने कमाई से सभी को चौंकाया, इनमें से एक फिल्म सनी देओल की भी

2025 Highest Grossing Films: इस साल बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री में कई जबरदस्त फिल्मों का निर्माण हुआ. लेकिन इनमें से कुछ मूवीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने कलेक्शन से मेकर्स तक को हैरान कर दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Dec 2025 10:23 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई इंडियन फिल्मों ने कमाल कर दिया. जहां बड़ी बजट वाली फिल्में फ्लॉप साबित हुई तो वहीं कम बजट में बनने वाली मूवीज ने मेकर्स को जबरदस्त फायदा करवा दिया. यहां जानिए उन फिल्मों के बारे में जिनकी कमाई मेकर्स तक को झटका दे गई . यहां जानिए उन फिल्मों के बारे में. 

उम्मीदों से बेहतर रहा इन फिल्मों का परफॉर्मेंस

1. तेरे इश्क में
28 नवंबर को कृति सेनन और धनुष की ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई. फिल्म को लेकर काफी हाइप तो बन रहा था लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये कमाल कर जाएगी. सैक्निल्क के रिपोर्ट के अनुसार इस इंटेंस लव स्टोरी ने एक हफ्ते में 83.65 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
2025 की इन 8 फिल्मों ने कमाई से सभी को चौंकाया, इनमें से एक फिल्म सनी देओल की भी

2. सैयारा 
मोहित सूरी की इस रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना जबरदस्त परफॉर्म कर पाई. लेकिन अनीत पड्डा और अहान पांडे की सिजलिंग केमिस्ट्री ने दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया और वर्ल्डवाइड फिल्म ने 500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 329.2 करोड़ रहा.
2025 की इन 8 फिल्मों ने कमाई से सभी को चौंकाया, इनमें से एक फिल्म सनी देओल की भी

3. लोका चैप्टर 1: चंद्रा
कल्याणी प्रियदर्शन की ये फिल्म बहुत ही कम बजट पर बनी थी. तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया और देशभर में इसने खूब प्यार कमाया. मेकर्स को भी उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इस साल के हाइएस्ट ग्रौसर्स के लिस्ट में शामिल हो जाएगी. स्कैनिल्क के मुताबिक 156.82 करोड़ कमाकर ये फिल्म पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन गई.
2025 की इन 8 फिल्मों ने कमाई से सभी को चौंकाया, इनमें से एक फिल्म सनी देओल की भी

4. ड्रैगन 
इस लिस्ट के अगले नंबर पर भी साउथ इंडियन फिल्म का नाम दर्ज है. प्रदीप रंगनाथन और अनुपमा परमेश्वरम स्टारर ये फिल्म तेलुगु, हिंदी और तमिल में रिलीज हुई. जबरदस्त कहानी और स्टारकास्ट के वजह से ये लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुई और 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई.
2025 की इन 8 फिल्मों ने कमाई से सभी को चौंकाया, इनमें से एक फिल्म सनी देओल की भी

5. जाट 
सनी देओल की ये बिग बजट फिल्म भी इस साल की हाईएस्ट ग्रौसिंग मूवीज के लिस्ट में शामिल है. फिल्म की कहानी और दमदार एक्शन सीक्वेंस ने ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया. इंडियन बॉक्स ऑफिस में फिल्म ने 88.26 करोड़ की कमाई की तो वहीं वर्ल्डवाइड इसने 118.36 करोड़ का बिजनेस किया.
2025 की इन 8 फिल्मों ने कमाई से सभी को चौंकाया, इनमें से एक फिल्म सनी देओल की भी

6. छावा 
विक्की कौशल ने अपनी इस हिस्टॉरिकल एक्शन मास्टरपीस से 2025 की धमाकेदार शुरुआत की. पूरे स्टारकास्ट की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने दुनियाभर में फिल्म का डंका बजाया. स्कैनिल्क के अनुसार इस बिग बजट फिल्म ने 601.54 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया.
2025 की इन 8 फिल्मों ने कमाई से सभी को चौंकाया, इनमें से एक फिल्म सनी देओल की भी

7. महावतार नरसिम्हा 
अश्विन कुमार की इस एनिमेटेड फिल्म से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी. पावरफुल विजुअल्स और जबरदस्त स्टोरीटेलिंग टेक्नीक ने ऑडियंस का दिल जीत लिया. इंडियन एनीमेशन के इतिहास में फिल्म ने नया रिकार्ड बनाया और बॉक्स ऑफिस पर 250.29 करोड़ की कमाई की.
2025 की इन 8 फिल्मों ने कमाई से सभी को चौंकाया, इनमें से एक फिल्म सनी देओल की भी

8. संक्रांतिकी वस्तुनम 
इस तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म ने स्ट्रॉन्ग वर्ड टू माउथ का पूरा फायदा उठाया. फिल्म सिर्फ तेलगु भाषा में ही रिलीज हुई लेकिन मेकर्स को उम्मीद से ज्यादा का मुनाफा करवा गई. सैक्निल्क के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 186.7 करोड़ का बिजनेस किया.

और पढ़ें
Published at : 05 Dec 2025 10:23 PM (IST)
Tags :
Tere Ishk Mein Saiyaara Loka Chapter 1: Chandra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
इंडिया
Indigo Flight Crisis Live Updates LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement

वीडियोज

Khabar Gawah Hai: रुकी इंडिगो की उड़ान, यात्री परेशान! | IndiGo Flights Cancellations | DGCA
Indigo की फ्लाइट कैंसिल होते ही आसमान छूने लगे हवाई सफर के टिकटों का दाम । Breaking News
वरिष्ठ पत्रकारों ने समझा दिया कि पुतिन के दौरे से भारत को कितना मिलेगा फायदा ? । Putin India
Indigo की अबतक 550 से ज्यादा फ्लाइट हुई कैंसिल, गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर मचाया हंगामा
पीएम मोदी और पुतिन के बीच चली ढाई घंटे की बात में क्या चर्चा हुई ?। Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
इंडिया
Indigo Flight Crisis Live Updates LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
ओटीटी
नेटफ्लिक्स ने उसे बहुत महंगे दामों में खरीद लिया है जिसकी फिल्में आप सैकड़ों बार देख चुके होंगे
नेटफ्लिक्स ने उसे बहुत महंगे दामों में खरीद लिया है जिसकी फिल्में आप सैकड़ों बार देख चुके होंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
यूटिलिटी
1 दिसंबर से नहीं आ रही पेंशन तो क्या करें, कैसे दोबारा मिलने लगेगा पैसा?
1 दिसंबर से नहीं आ रही पेंशन तो क्या करें, कैसे दोबारा मिलने लगेगा पैसा?
हेल्थ
Pesticides In Fruits: सर्दियों में आने वाली इन सब्जियों को खाने से हो रहा कैंसर, इस देश ने जारी कर दी चेतावनी
सर्दियों में आने वाली इन सब्जियों को खाने से हो रहा कैंसर, इस देश ने जारी कर दी चेतावनी
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget